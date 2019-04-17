Beldenin hem imamı hem 'gönül doktoru' oldu
Elazığ'da Yurtbaşı Merkez Cami İmamı Demir, din görevinin yanı sıra sunduğu destek ile 20 çocuk ve gencin madde bağımlılığından kurtulmasına, sigarayı bırakmasına vesile oldu.
Elazığ
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesindeki Yurtbaşı Merkez Camisine 6 yıl önce imam olarak atanan, aynı zamanda Elazığ Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Manevi Destek İl Koordinatörlüğü görevini yürüten Oktay Demir (42), evladı madde bağımlısı olan bir annenin feryadından etkilendi.
Demir, imamlık yaptığı beldede din görevinin yanı sıra madde bağımlısı olan gençlere ve çocuklara ulaşarak, onların yaşamına dokunmak, onları sosyalleştirmek için de çalışmalar yürüttü.
Bu çalışmalar için yaşanan mekan sıkıntısı da Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca camide 400 metrekarelik alanda kurulan semt kütüphanesi ile giderildi.
Kütüphanede kitap okuma, ders çalışma, bilgisayar ile tanışma, akranları ile kaliteli vakit geçirme, sorunlarını paylaşma imkanı bulan çocuk ve gençlerden 20'si madde bağımlılığından kurtuldu, sigarayı bıraktı.
Örnek çalışmaları ile herkesin takdirini toplayan Demir, beldede "gönül doktoru" olarak tanınıyor.
"Başka anneler de bu duruma düşmesin diye elimden ne geliyorsa yaptım"
Demir AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yıllık imam olduğunu, mesleğinin son 6 yılını beldedeki dezavantajlı çocuklara adadığını söyledi.
Bundan sonra da bağımlılıkla mücadele için çalışacağını belirten Demir, "Bu işi kendime görev edinmemin sebebi burada göreve başladığımda bir annenin oğlu için feryadı oldu. O anneyi görünce çok duygulandım. Başka anneler de bu duruma düşmesin diye elimden ne geliyorsa gençler için yaptım." dedi.
Demir, gençlerle ilgilenirken fiziki alana ihtiyaç duyduğunu anlatarak, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının cami içerisinde 400 metrekare alanda "Semt Kütüphanesi" kurarak kendilerine teslim ettiğini söyledi.
Gençlerin bu alanda pek çok imkana sahip olduğunu bildiren Demir, "İnternet ortamı, oyun konsolu, çok sayıda kitabın olduğu bir ortamda sosyalleşerek, etkinlikler yapıyorlar. Camiye çıkıp namaz da kılabiliyorlar. Devletimiz her türlü imkanı bizler için seferber etti." diye konuştu.
"Burası gençlerimizin ikinci evi oldu"
Demir, görev yaptığı beldenin göç alan bir yapısı bulunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Gençlerimizle ilgilenmeyip, onları görmezden gelirsek burada zararlı alışkanlıklar edinebilirler. Biz bu çocukların gönül dünyalarına dokunmaya çalıştık. Burası gençlerimizin ikinci evi oldu. 6 yılda beldemizde gönül dünyasına dokunmadığımız genç kalmadı. Bağımlılıkta ileri düzeydeki gençleri tedavi olmalarına ikna edip, tedavi olduktan sonra kurtulduklarını gördüm. Bunun dışında madde kullanmayan ancak o riski taşıyan bütün gençlere de ulaştık."
Demir, görev süresince 20 gencin bağımlılıktan kurtulmasına, sigarayı bırakmasına vesile olduğunu kaydetti.
"Hayatım burada renklendi"
Çocuklardan Abdulkadir Baysal (15), iki yıldır kütüphaneye geldiğini ve son derece mutlu olduğunu söyledi.
Baysal, "Hayatım burada renklendi. Buraya gelince arkadaşlarımla sosyal ilişkilerim güçleniyor. Hayatımın ne kadar değiştiğini gördüm. Burası bir aile ortamı gibi. Daha önce ailem sürekli beni merak ediyordu. Ama buraya gelmeye başladıktan sonra ailem de rahat." ifadelerini kullandı.
İbrahim Akdemir (14) de okuldan sonra ve hafta sonları bütün vaktini kütüphanede geçirdiğini dile getirerek, "Dışarıda boş vakit geçirmektense burada kitap okuyup, ödevlerimi yapmaktan daha mutlu oluyorum. Burası dışarıda bulamadığım bütün aktiviteleri karşılıyor." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.