Dolar
42.73
Euro
50.21
Altın
4,326.65
ETH/USDT
2,854.70
BTC/USDT
87,203.00
BIST 100
11,326.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da "Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye Konferansı”nda konuşuyor.
logo
Kültür

"Türk Dünyası Turizm Başkenti" ünvanının sembolik anahtarı Ankara'ya devredildi

Türk Devletleri Teşkilatınca yürütülen "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ünvanının sembolü olan anahtar, 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara'ya devredildi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
"Türk Dünyası Turizm Başkenti" ünvanının sembolik anahtarı Ankara'ya devredildi

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ünvanının sembolü olan anahtar, 2025 Turizm Başkenti Manas'tan, 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara'ya verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu devirle, Türk dünyasının turizm vizyonu, kültür sanat buluşmaları ve şehir tanıtım çalışmaları 2026 yılı boyunca Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kültür diplomasisini güçlendiren, Türk dünyası dayanışmasını görünür kılan bu önemli ünvanın, Ankara'yı ortak hafızanın ve turizmin buluşma noktası haline getirmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: "SDG", ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır
Trabzon'da fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi yapıldı
SGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacak
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 24 şüpheli tutuklandı
MSB: (Düşürülen İHA) Süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır

Benzer haberler

"Türk Dünyası Turizm Başkenti" ünvanının sembolik anahtarı Ankara'ya devredildi

"Türk Dünyası Turizm Başkenti" ünvanının sembolik anahtarı Ankara'ya devredildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet