Azerbaycan'ın Şamahı şehri, Türk dünyası 2023 Turizm Başkenti seçildi
Azerbaycan'ın Şamahı şehri, Türk Devletleri Teşkilatınca (TDT) Türk dünyası 2023 Turizm Başkenti seçildi.
Baki
Şamahı'da, TDT Turizmden sorumlu Bakanlar 7. Toplantısı düzenlendi.
Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nağiyev'in ev sahipliğinde ve TDT Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıya Özbekistan Başbakan Yardımcısı Turizm ve Kültürel Miras Bakanı Aziz Abduhakimov, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kazakistan Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Yerjan Yerkinbayev, üst düzey hükümet yetkilileri, turizmden sorumlu uzmanlar ve Azerbaycan'daki diplomatik misyonların temsilcileri katıldı.
Toplantıda, TDT üyesi ve gözlemci ülkelerin büyük şehirleri arasındaki uçuş sayısının artırılması, turizm konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı, kış ve golf turizminde işbirliği imkanlarının araştırılması gibi konular müzakere edildi.
Üye ülkelerin seyahat acenteleri birlikleri arasında ilişkilerin tesis edilmesinin de gündeme geldiği toplantıda, Azerbaycan'ın Şamahı şehrinin 2023 yılı için Türk dünyası Turizm Başkenti seçilmesi yönünde karar alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.