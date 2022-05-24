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Dünya

Tedros Adhanom Ghebreyesus, ikinci kez DSÖ Genel Direktörlüğüne seçildi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ikinci kez Örgütün Genel Direktörü seçildi.

Ömer Faruk Yıldız   | 24.05.2022
Tedros Adhanom Ghebreyesus, ikinci kez DSÖ Genel Direktörlüğüne seçildi

Cenevre

Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisinde düzenlenen 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde Genel Kurul, yeni Genel Direktörün seçimi için özel toplantı yaptı.

Toplantıda Ghebreyesus'tan başka bir aday çıkmaması üzerine Genel Kurul, Ghebreyesus'u ikinci kez Genel Direktörlüğe seçti.

Yemin konuşmasında Ghebreyesus, DSÖ'nün tüm bölgelerinin kendisini aday olarak belirlemesinden gurur duyduğunu dile getirerek, direktörlüğü boyunca insanlığa hizmet etme yolunda sıkı çalışan bütün DSÖ personeline teşekkür etti.

Ghebreyesus, ilk dönemi sırasında dünyayı saran Kovid-19'u "eşi benzeri görülmemiş" bir salgın olarak tanımlarken, "Denizde yolculuk yaparken gemimizi inşa ettiğimiz bu süreçte çok dersler aldık ve ders alırken anında uygulamaya geçtik." dedi.

Bu süreçte DSÖ'nün girişimiyle Güney Afrika'da kurulan mRNA aşısı üretim merkezi ve Hindistan'da kurulan Uluslararası Geleneksel Tıp Merkezi'nin, salgın döneminde alınan derslerin bir parçası olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Bundan sonraki salgınlarla mücadele edebilmemiz için DSÖ'nün öncelik verdiği konular olan sağlık sistemlerinin desteklenmesi, uluslararası sağlık güvencesi projesi ve acil durum hazırlık planının hayata geçirilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

75. Dünya Sağlık Asamblesi 28 Mayıs'ta son bulacak.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Etiyopya topraklarına dahil olan Eritre’nin başkenti Asmara’da 1965'te dünyaya gelen Tedros Adhanom Ghebreyesus, mevcut görevinden önce Etiyopya hükümetinde 2005 ile 2012 arasında Sağlık Bakanı, 2012-2016 yılları arasında ise Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

2001'de Tigray Bölgesel Sağlık Bürosu Başkanlığı sırasında bölgedeki AIDS ve menenjit vakalarının önemli oranda azalmasını sağlamakla öne çıkan Ghebreyesus, Dışişleri Bakanlığı zamanında ise Afrika Birliği’nin 2013-2016 Batı Afrika Ebola virüsü salgınına karşı mücadelesinde aktif rol oynamasıyla öne çıktı.

DSÖ'nün Afrika kökenli ilk Direktörü olarak bilinen Ghebreyesus, Kovid-19 salgınının başlamasıyla da sıkça gündeme geldi.

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