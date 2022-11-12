Türk dostu Fransız piyanist Stephane Blet'i arkadaşları anlattı
İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunduğu bir evin balkonundan 7 Ocak'ta düşerek hayatını kaybeden Türkiye dostu piyanist Stephane Blet'i, arkadaşı Fransız komedyen Dieudonné M'bala ve sevenleri anlattı.
İstanbul
Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (KASAM), Karadeniz Vakfı Genel Başkanı Yusuf Cevahir'in ev sahipliğinde düzenlenen İstinye Sohbetleri'nde uzun yıllar Türkiye'de yaşayan, Türkiye sevgisi ve Filistin mücadelesiyle tanınan Fransız piyanist Blet anıldı.
Türkiye'ye siyasi sığınma talebinde bulunan Fransız komedyen Dieudonné M'bala, yakın arkadaşı piyanist Blet ile olan ilişkilerini ve gözlemlerini anlattı.
Blet'in insan sevgisiyle dolu, üretken bir sanatçı olduğunu söyleyen M'bala, "Blet, insan, sanat ve güzelliği hayatının merkezine alan bir sanatçıydı. Ömrü boyunca bundan vazgeçmedi. Beni aslında Türkiye ile tanıştıran, beni buraya bağlayan da Blet'tir. Blet aynı zamanda çok hassas biri, iyilik ve adalet için mücadele eden bir savaşçıydı. Birlikte çok güçlü bir sisteme karşı mücadele ettik. En sonunda aslında buraya sürgün edildi." dedi.
M'bala, Blet'in Fransa'da yaşadığı güçlüklerden dolayı Türkiye'de yaşamak zorunda kaldığını fakat Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, şunları ifade etti:
"Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyordu. Hayata sanatçı ve insanlık gözüyle bakardı. Her zaman barış içinde bir dünya hayal etti. Siyonist mantığını reddetti. Türkiye'de bir nefes buldu. Türkiye'yi uluslararası arenada çok iyi tanıtan bir sanatçıydı. Amerikan, Siyonist baskısı altında mücadele eden çok az sayıda bir sanatçıydı. Stephan bunlardan biriydi. Bununla gurur duymalıyız. "
Fransız komedyen M'bala, Blet'in Siyonist karşıtı olduğunu fakat birçok Yahudi dostu bulunduğunu ve hiçbir zaman dinlere ve milletlere karşı nefret beslemediğini vurguladı.
"Yıllarca Müslümanları ve Filistinlileri korudu ve bu uğurda sürgün yedi"
Fransız piyanist Blet'in adını ve fikirlerini yaşatmak için kurulan Cenevre Stephane Blet'in Dostları Derneği Kurucusu Mehmet Yıldız da Blet ile olan dostluklarını ve sanatçının ideallerini anlattı.
Blet ile birçok konuda ortak düşündüklerini dile getiren Yıldız, "Bizim en ortak noktamız Türkiye'ye olan sevgimiz. Benim için en önemli özelliği çok iyi bir dost olmasıydı. Dünyaya bakış açımı, üçüncü gözümü açmış birisidir." ifadelerini kullandı.
Blet'le tanıştıktan sonra onun fikirlerinden çok etkilendiğini anlatan Yıldız, şöyle devam etti:
"Stephane benden çok daha Türk. Bu beni çok etkiledi. Türkiye aşkı o kadar fazlaydı ki cep telefonun arkasında Osmanlı arması vardı, evinde Türk bayrağı vardı. Yıllarca burada kalarak ve Türkçe konuşarak bu kimlikle yaşıyordu. Canlı yayınları bile Türk bayrağı altında yapardı. Afrin Operasyonu için dua eden ve dua isteyen biriydi. "
Yıldız, Blet'in Filistin başta olmak üzere Müslümanların sorunlarıyla yakından ilgilendiğine işaret etti.
Blet'in Müslüman olduktan sonra bu uğurda mücadele ettiğini ve kariyerinin bundan etkilendiğini belirten Yıldız, "Kariyerinin zirvesindeyken bunları yaptı ve bir adım geri atmadı. Yıllarca Müslümanları ve Filistinlileri korudu ve bu uğurda sürgün yedi. Türkiye onun aslında kalbindeki ülkesiydi. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranıydı. Stephane gerçekten Türk dostundan öteydi. Erdoğan'a duygusal bir bağı vardı." diye konuştu.
Yıldız, Stephane Blet'in hatıralarını korumak için çalışmalar yürüttüklerini ve yarım kalan eserleriyle ilgili de ailesiyle birlikte hareket ettiklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.