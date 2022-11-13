Dolar
18.55
Euro
19.21
Altın
1,770.16
ETH/USDT
1,257.30
BTC/USDT
16,810.00
BIST 100
4,455.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Terminal" filmine ilham veren İranlı, Fransa'da 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti

Yönetmen Steven Spielberg'in "Terminal" filmine ilham veren İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri, Fransa'da başkent Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda yaşamını yitirdi.

Esra Taşkın   | 13.11.2022
"Terminal" filmine ilham veren İranlı, Fransa'da 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti

Paris

Fransız basınının bir havalimanı yetkilisine dayandırdığı habere göre, "Sir Alfred" lakabıyla bilinen Nasseri, 1988-2006 yıllarında yaşadığı Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nın 2F terminalinde saat 12.00 sularında doğal sebeplerle öldü.

1945 İran doğumlu Nasseri, annesini bulmak için çıktığı yolda İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika'dan geçtikten sonra Fransa'ya gelmiş, Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda kalmaya başlamıştı.

Nasseri, 1999'da Fransa'da mülteci statüsü ve oturma izni aldı. 2006'da hastaneye kaldırılan Nasseri, akabinde bir yardım kuruluşuna bağlı sığınma evinde, ardından bir otelde yaşadı.

Nasseri'nin birkaç hafta önce yeniden havalimanına geldiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD, "Çök Kapan Tutun" tatbikatına katılan vatandaşlara teşekkür etti
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye afetler konusunda çok önemli adımlar attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Isparta’da doğayı kirletenler atıklardaki parmak izlerinden tespit ediliyor
Emine Erdoğan'dan Özbekistan'daki ev sahiplikleri için Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür

Benzer haberler

"Terminal" filmine ilham veren İranlı, Fransa'da 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti

"Terminal" filmine ilham veren İranlı, Fransa'da 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti

İtalya Başbakanı Meloni'den Fransa ve Avrupa'ya düzensiz göç tepkisi

Paris ve Roma arasında krize neden olan göçmen gemisi Fransız limanına demir attı

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'den İtalya'ya 'göçmen gemisi' tepkisi

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'den İtalya'ya 'göçmen gemisi' tepkisi
İtalya-Fransa ilişkileri düzensiz göç meselesi nedeniyle gerildi

İtalya-Fransa ilişkileri düzensiz göç meselesi nedeniyle gerildi
Paris'te maaş artışı talebiyle gösteri düzenlendi

Paris'te maaş artışı talebiyle gösteri düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet