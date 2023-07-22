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Kültür

Sultanahmet Meydanı'ndaki eski Defter-i Hakani binası Ayasofya Müzesi oldu

İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki eski Defter-i Hakani (Tapu Kadastro Müdürlüğü) binası, Ayasofya'nın kuruluşundan itibaren tarihinin anlatıldığı müzeye dönüştürüldü.

Orhan Onur Gemici  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Sultanahmet Meydanı'ndaki eski Defter-i Hakani binası Ayasofya Müzesi oldu

Ankara

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamuoyuna yapılan açıklamalar doğrultusunda, Sultanahmet Meydanı'ndaki eski Defter-i Hakani binasında çalışma başlatıldı.

Üç yıldır devam eden çalışmalar sonucu, Ayasofya'nın depolarındaki eserler ve Ayasofya'nın tarihinin anlatıldığı bölüm ziyarete açıldı.

Ayasofya Müzesinde, ilk inşa tarihinden bugüne Ayasofya'nın tarihi ve geçirdiği değişimler, Ayasofya koleksiyonlarındaki obje ve dijital içeriklerle anlatılıyor.

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