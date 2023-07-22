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Kültür

Dünya Dergiler Birliği, eğitimci yazar Asım Gültekin'i andı

Dünya Dergiler Birliğince (DERGİBİR) düzenlenen etkinlikle, gazeteci, yazar ve eğitimci Asım Gültekin, vefatının 3. yılında anıldı.

Fatih Türkyılmaz  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Dünya Dergiler Birliği, eğitimci yazar Asım Gültekin'i andı Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

İstanbul

Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma etkinliğine, edebiyat dergilerinin temsilcileri katıldı.

Gazeteci, eğitmen ve yazar Asım Gültekin

Etkinlikte katılımcılar, Asım Gültekin ile nasıl tanıştıklarını ve anılarını anlattı.

DERGİBİR Yönetim Kurulu üyesi ve Ekin Yayınları Koordinatörü Murat Ayar, Gültekin'in herkesin hayatına dokunan izleri olduğunu belirterek, "Asım Gültekin, birlikteliğe çok önem verirdi. Onun için dergileri bir araya gelme merkezleri olarak görürdü. Burada bulunmamız onun ruhuna ve bizim ruhumuza şifa olsun." dedi.

Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar da Asım Gültekin'in sarı yeleğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Dünyaya kıymet vermeyen bir hali vardı. Dünyalık biriktirmezdi, kazandığı parayla kitap, dergi alır gençlere hediye ederdi. Yeni tanıştığı gençlere 'Dergi çıkarıyor musun?' diye sorardı. 'Neden çıkarmayasın ki?' der ve gençleri yazmaya ikna ederdi. Bilgisini kendisine saklayan değil onu sürekli paylaşan ve yoğunlaştırarak artıran bir yönü vardı. Özellikle gençlerin potansiyelinin ortaya çıkmasına destek olurdu, onları yönlendirirdi. Asım Gültekin, giyimiyle, kuşamıyla, haliyle ve tarzıyla mütevazı bir kişiydi."

Şair Hüseyin Akın ise 1990'lı yıllarda Kardelen ve Düş Çınarı dergilerine gönderdiği yazılarla tanıdığı Gültekin'in, öğretmenlik yönünün örnek alınması gerektiğini dile getirdi.

Akın, Gültekin ile vefatından 10 gün önce görüştüklerini kaydederek, "Asım'ın dünyasının merkezinde kitaplar ve dergiler vardı. Etimoloji ile ilgilenirdi. Gelişerek değişen bir karakteri vardı. Dünyadaki gelişmeleri iyi takip eder, kendi misyonunu çok güzel belirlerdi. Çok güzel ve değerli işler yaptı." ifadelerini kullandı.

Üzerinden çıkarmadığı yeleğiyle genç dergiciler arasında "Derviş Baba" diye tanınan Asım Gültekin, vefatına kadar birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük etmişti.

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