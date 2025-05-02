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Kültür

Rus piyanist Alexander Malofeev CSO'da sahne aldı

Rus piyanist Alexander Malofeev, Ankara'da dinleyici ile buluştu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 02.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Rus piyanist Alexander Malofeev CSO'da sahne aldı Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

Eivind Aadland şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Rus piyanist Malofeev, DenizBank Konserleri kapsamında CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da konser verdi.

Sanatseverlerin ilgiyle dinlediği konserde, Malofeev piyanoya olan güçlü hakimiyeti, ses dengesi ve nüanslarıyla dikkati çekti.

Konseri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip etti.​​​​​​​

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