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Kültür

Dünyaca ünlü I Musici grubu, 70. yıl turnesi kapsamında Ankara'da

I Musici 70. yıl turnesi kapsamında Ankara'daki ilk konserini verdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Dünyaca ünlü I Musici grubu, 70. yıl turnesi kapsamında Ankara'da Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Müzik grubu, 1952'de Roma'da verdikleri ilk resmi konserlerinin 70. yıl dönümü kapsamında, CSO Ada Ankara'da başkentli sanatseverlerle buluştu.

Grup, son çıkardıkları albümleri Vivaldi ve Verdi-Dört Mevsim eserleri ile dinleyici karşısına çıktı.

Unutulmaz anlar yaşatan sanatçılar, dinleyicilerden uzun süre alkış aldı.

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