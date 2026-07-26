İsrail güvenlik kabinesi, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verdi

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, güvenlik kabinesi, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verirken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylamada "hayır" oyu kullandı.

Yedioth Ahronoth gazetesine göre ise Ben-Gvir, oylama sırasında "Hamas, Gazze'yi silahsızlandırma yükümlülüğünü yerine getirmedi. Bu nedenle biz de bunu (İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişi) yapmakla mükellef değiliz. Gazze'deki çözüm, göçü teşvik etmektir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Ben-Gvir'e "Bu uluslararası bir plan. Belki başarılı olamayız ama en azından onu sabote eden biz olmamalıyız." cevabını verdi.

İsrail devlet televizyonu ise güvenlik kabinesinin Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye konuşlandırılmasına onay vermesinin, bu güçlerin Gazze'nin güneyindeki Refah kenti yakınlarında karargah kurmasına yeşil ışık yakması anlamına geldiğini dile getirdi.

Trump'ın Gazze Planı

Beyaz Saray'dan 16 Ocak'ta onaylandığı duyurulan Gazze'deki geçiş dönemi yönetim yapıları arasında "Barış Konseyi", "Gazze Yürütme Konseyi", "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (Teknokrat Hükümet)" ve "Uluslararası İstikrar Gücü" yer alıyor.

Gazze'ye ilişkin "Barış Konseyi"nin ilk toplantısı, 19 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında Washington'daki Barış Enstitüsü'nde yapılmıştı.

Bu adım, Trump'ın Gazze'deki saldırıları sonlandırmayı amaçlayan 20 maddelik planının ikinci aşaması kapsamında atılmış ve plan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla da desteklenmişti.

Söz konusu plan, İsrail'in Ekim 2023'te ABD'nin desteğiyle başlattığı, 70 binden fazla kişinin ölümüne, 170 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan ve sivil altyapının yüzde 90'ını tahrip eden yıkıcı saldırıların ardından uygulamaya konulmuştu.

BM, Gazze'nin yeniden imar maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.