Portekizli şarkıcı Dulce Pontes, Başkent'te konser verdi
Özgün Fado tarzıyla Portekiz'in geleneksel müziklerini uluslararası arenaya taşıyan Dulce Pontes, Ankara'da konser verdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ana Salon'daki konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Kariyerinde Cape Verde'nin dünyaca ünlü yıldızı Cesaria Evora'dan Brezilyalı şarkıcı Marisa Monte'ye, Jose Carreras'tan George Dalaras'a kadar farklı isimlerle aynı sahneyi paylaşan Pontes'in, çok sayıda ödülü bulunuyor.
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