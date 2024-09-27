Portakal Çiçeği Karnavalı 4-13 Nisan'da gerçekleştirilecek
Adana'da gelecek yıl 13. kez düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 4-13 Nisan'da yapılacak.
Adana
Karnaval komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan karnavalın tarihi belirlendi.
"Dünya Çocukları" temasıyla düzenlenecek karnaval, 4-13 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek.
Karnavalın ilgi çekici etkinliği olan renkli kortej yürüyüşü ise 5 Nisan Cumartesi günü yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.