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Kültür

Diyarbakır'da "Çayönü Tepesi: 60 yıl 60 an" fotoğraf sergisi açıldı

Diyarbakır'da "Çayönü Tepesi: 60 yıl 60 an" fotoğrafının sergisinin açılışı yapıldı.

Ömer Yasin Ergin  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Diyarbakır'da "Çayönü Tepesi: 60 yıl 60 an" fotoğraf sergisi açıldı Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakır

Ergani ilçesinde Çayönü Kazı Başkanlığınca, 1964 yılında başlatılan ve günümüze kadar aralıklarla devam eden Çayönü Tepesi arkeolojik kazı çalışmaları fotoğraflarının yer aldığı "Çayönü Tepesi: 60 yıl 60 an" fotoğraf sergisi merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Müzesi bahçesinde açıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Savaş Sarıaltun, yaptığı açıklamada, Çayönü kazılarının 60'ıncı yılı olması nedeniyle fotoğraf sergisi açtıklarını söyledi.

Sergiyi hazırlarken kazı sürecini en doğal haliyle sunmayı amaçladıklarını belirten Sarıaltun, şöyle dedi:

"Bu fotoğraflar, 1964'te Çayönü kazılarında ilk kazmanın vurulduğu an ile dün kazı yaptığımız aşamaları yansıtıyor. 1964'ten 2024'e kadar gelen 60 yıllık süreyi 60 fotoğrafla temsil ederek sergimizi açtık. Fotoğrafların çoğunda ekip üyeleri ve işçiler var. Sadece arkeolojiyi göstermek değil aynı zamanda emek ve özveriyi de göstermek istedik. Fotoğraf karesinde kullanılan aletleri de sergi ile bütünleştirmek istedik."

Sergi 3 gün boyunca açık kalacak.

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