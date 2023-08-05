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Kültür

Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Nevşehir'deki etkinlik alanlarını inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin ilk durağı olan Nevşehir'deki bazı etkinlik alanlarını, eşi Pervin Ersoy ve çocukları ile birlikte gezdi.

Behçet Alkan  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Nevşehir'deki etkinlik alanlarını inceledi Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Nevşehir'e gelen Ersoy, kent merkezinde restorasyonu tamamlanarak bir süre önce turizme açılan Meryem Ana Kilisesi'ndeki Refik Anadol "Rönesans Rüyaları Dijital Sergisi"ni ziyaret etti.

Daha sonra Ürgüp ilçesine geçen Ersoy, Kapadokya Üniversitesi Fabrika yerleşkesindeki Fotomaraton Sergisi'nin açılışını yaptı.

Buradaki fotoğraf ve dijital sergisini gezen Ersoy, sanatçılardan eserleri hakkında bilgi aldı.

Avanos ilçesindeki Güray Yeraltı Seramik Müze'de, etkinlik çerçevesinde ziyarete açılan, Zeliha Bazoğlu Gelenekten Geleceğe Sergisi ile Devrim Erbil Sergisi'ni de gezen Ersoy, burada bulunan eserleri inceledi.

Bakan Ersoy, daha sonra Nevşehir'den ayrıldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılış galası, bu akşam saat 21.00'de, Paşabağı'ndaki etkinlik alanında gerçekleştirilecek.

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