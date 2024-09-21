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Kültür

Türkiye Kültür Yolu Festivali, Ankara'da başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Ankara'da başladı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Türkiye Kültür Yolu Festivali, Ankara'da başladı Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 16 şehirde düzenlenen festivalin 11. durağı başkent oldu.

Başkentin birbirinden farklı etkinlik ve deneyimlere ev sahipliği yapacağı festival, 29 Eylül'de sona erecek.

Üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında yer alan Ankara'da sanatseverler, konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle kültür sanatla buluşacak.

Festival kapsamında şehrin çeşitli noktalarında bulunan 100'den fazla mekandaki etkinliklerde sanatçılar Ankaralılarla bir araya gelecek.

Festivalin ilk programı

Festivalin ilk programı, ünlü Türk medya sanatçısı Refik Anadol'un "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" adlı projesinin yer aldığı Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde gerçekleşti.

Anadolu'nun kalbinde, kadim geçmiş ile teknolojinin geleceği arasında köprü kuran bir yapay zeka veri heykeli olan "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" ziyaretçilerin izlenimine açıldı.

Anadolu'nun eskimeyen anlatılarını yapay zekanın sanatsal olanaklarıyla harmanlayarak tarihle bağlantı kurmanın yeni bir yolunu oluşturan projeyi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da inceledi.

Yüzlerce etkinlik düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 11 şehirde gerçekleştirilen festivali, gelecek sene 20 ilde düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Festival ile şehirlerdeki turizm hareketliliğini artırmanın amaçlandığını belirten Terzi, Ankara'da 9 gün boyunca yüzlerce etkinlik gerçekleştirileceğini vurguladı.

Terzi, "Konuya ilgi duyanlar, Türkiye Kültür Yolu Festivali internet adresi ve sosyal medya platformlarından bütün program içeriğine ulaşabilir." ifadesini kullandı.

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