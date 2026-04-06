"Osmanlı Posta Tarihi" sergisi, Beyoğlu tarihi PTT binasında açıldı

Osmanlı posta tarihine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan sergi, koleksiyonerler ile akademisyenleri bir araya getirdi.

Açılışta konuşan Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Ceyhun Konak, çoğu zaman posta tarihi denildiğinde akla pullar, damgalar veya mektupların geldiğini belirterek, "Oysa ki Osmanlı posta tarihi, salt bir hizmet işleyişi değildir. İmparatorluğumuzun en uzak köşelerine kadar uzanan eşsiz bir sosyal tarih tanıklığıdır. Bugün sergilenen o zarfların ve damgaların üzerinde sadece mürekkep değil, bir milletin hüznü, sevinci ve devletin sarsılmaz teşkilat gücü vardır." dedi.

Osmanlı posta ağının haritasına bakıldığında, sınırların Anadolu'yu aşarak bütün Orta Doğu'yu kuşattığına işaret eden Konak, şunları kaydetti:

"Bugün insanlığın gözleri önünde bir dramın yaşandığı Filistin meselesine tarihi bir perspektiften baktığımızda, posta tarihimizin ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu anlıyoruz. Yüzyıl önce Gazze'de veya Kudüs'te vurulan bir Osmanlı posta damgası, sıradan bir kayıt değildir. O damgalar, o toprakların asıl kimliğini dünyaya haykıran reddedilemez siyasi birer vesika, adeta birer tapu senedidir. Bu tarihi mirası, ecdadımızın yazdığı destansı kahramanlıklardan bağımsız düşünemeyiz."

Konak, sergiye dair ise "Bu sergide göreceğiniz ecdadımızın vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin geride bıraktığı yetimlerine sahip çıkmak amacıyla çıkarmış olduğu 'Evlad-ı Şüheda Vergisi' pulları, bize o zor günlerdeki toplumsal dayanışmamızı ve bağımsızlık aşkımızı hatırlatmaktadır. O sararmış kağıtların ardında, şehit emanetlerinin hakkını arayan bir devletin asaleti ve ne pahasına olursa olsun o mektubu yerine ulaştıran fedakar posta memurlarımızın ruhunu göreceksiniz." diye konuştu.

5 ve 6 Kasım'da pul tarihi sempozyumu düzenlenecek

Osmanlı Posta Tarihi Araştırma Derneği Başkanı Turhan Turgut ise ziyaretçilere posta tarihini tanıtmayı amaçladıkları sergide, 7-8 koleksiyonerin kendi seçkilerinden oluşturduğu parçaların yer aldığı bilgisini verdi.

Turgut, Osmanlı posta tarihinin yalnızca teknik bir alan olmadığını vurgulayarak, bu alanın aynı zamanda güçlü bir sosyal tarih boyutu taşıdığını söyledi ve "Osmanlı posta tarihi, hem akademisyenler hem de koleksiyonerler açısından üzerinde daha fazla çalışılması gereken önemli bir alan." ifadesini kullandı.

Derneğin yaklaşık bir yıl önce kurulduğunu aktaran Turgut, temel amaçlarının koleksiyon dünyası ile akademik çevreleri bir araya getirerek, ortaya çıkacak sinerjiyle Osmanlı posta tarihi üzerine daha derinlikli çalışmalar yapılmasına katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Turgut, aynı zamanda dernek olarak çeşitli etkinlikler ve yayın faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, bu yıl 5-6 Kasım'da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez uluslararası bir posta tarihi sempozyumu düzenleyeceklerini açıkladı.

Sergi açılışında Osmanlı Posta Tarihi Araştırma Derneği Genel Sekreteri Oral Avcı da derneğin faaliyetlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu'nun da katkı sunduğu sergi, 16 Nisan'a kadar görülebilecek.