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Kültür

Olafur Eliasson'ın Türkiye'deki ilk sergisi, İstanbul Modern'de basına tanıtıldı

İstanbul Modern, tüm dünyada gerçekleştirdiği proje ve yapıtlarıyla büyük ilgi gören İzlandalı-Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson'ın Türkiye'deki ilk sergisine ev sahipliği yapacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Olafur Eliasson'ın Türkiye'deki ilk sergisi, İstanbul Modern'de basına tanıtıldı

İstanbul

Sanatçının 30 yıllık kariyerinden bir seçki sunan "Senin beklenmedik karşılaşman" sergisi, Eczacıbaşı Topluluğu ile VitrA sponsorluğunda yarın açılacak.

Sergiye ilişkin düzenlenen basın toplantısına, sanatçının yanı sıra İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ve Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah da katıldı.

Toplantıda konuşan Eliasson, İstanbul'u ilk kez 1997'de İstanbul Bienali kapsamında ziyaret ettiğini belirterek, "İlk sergimin açılışı için yeniden İstanbul'a gelmekten çok mutluyum. Bu sergi, farklı yıllarda, çok farklı türden çalışmalarıma genel bir bakış açısı sunuyor. Birkaç yeni çalışmamın yanı sıra sadece bu sergi için ürettiğim bazı çalışmalar da var." dedi.

"Günlük hayatta çok sayıda beklenmedik karşılaşma yaşıyoruz"

Eliasson, serginin ismine işaret ederek, şunları aktardı:

"Günlük hayatımızda çok sayıda beklenmedik karşılaşma yaşıyoruz. Bugün mesela otelden çıktıktan sonra bir kediye rastladım, sonra önüme bir kurye çıktı, sonra trafikle karşılaştım. Büyük filozof Alvin Noe'nin 'Tecrübe sana verilen değil, senin yarattığın bir şeydir.' sözünü benimsiyorum. Bugün burada, ortak hiçbir paydanız olmayan birçok kişiyle oturup, bu sergiyi ziyaret edeceksiniz. Belki daha sonra o kişiyi seveceksiniz. Bu da beklenmedik bir şey. Sergimdeki çalışmalarla insanlara beklenmedik bir şekilde ortak deneyim yaşatmayı planlıyorum."

Çalışmalarını tamamlanmamış eserler olarak tanımlayan ve eksik kısımların doldurulmasını ziyaretçilere bırakan sanatçı, "Dünya ile yakın ilişki kurma kabiliyetimiz çok önemli. Etrafımızdaki çevre, onunla ne kadar ilişki kurduğumuza bağlı olarak vardır. Ne kadar içli dışlı olursan dünyan o kadar değişir. Hepimizin giderilmemiş bir ihtiyacı var bu hayatta. Kabul edilmek, tanınmak istiyoruz. Umarım buradaki sanatsal çalışmalar da karşılık bulmamış ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olur." ifadesini kullandı.

Kapılarını yarın açacak sergide Olafur Eliasson'ın ışık, renk ve yansıma kavramlarını işleyen sanatsal çalışmaları yer alıyor.

Küratörlüğünü Öykü Özsoy Sağnak, Nilay Dursun ve Ümit Mesci'nin üstlendiği sergi, 9 Şubat 2025'e kadar ziyarete açık olacak.

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