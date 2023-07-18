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Kültür

Mercan Dede ve Sabahat Akkiraz, Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek

Sufi müziğini, Doğu'ya ait etnik enstrümanlar ve Batı'nın elektronik müzik formuyla harmanlayan dünyaca ünlü müzisyen Mercan Dede, ünlü Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz ile birlikte Maximum Uniq Açıkhava'da müzikseverlerle buluşacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Mercan Dede ve Sabahat Akkiraz, Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, iki müzisyen, Beşiktaş Kültür Merkezi Yaz Etkinlikleri kapsamında aynı sahneyi paylaşacak.

Uniq Açıkhava'da, 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek konser, sufi müziğinin geleneğiyle çağdaş müziğin tınılarını birleştirmeyi hedefleyen "Mercan Dede Ensemble" projesinin bir parçası olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mercan Dede, "Doğu ve Batı müziğini birleştirdiğimiz çok özel bir repertuvarla sizlerle birlikte olacağız. Sesi ve sanatı ile her zaman ilham veren büyük usta Sabahat Akkiraz ile birlikte gerçekleşecek bu ortak konserde buluşmak üzere." ifadesini kullandı.

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