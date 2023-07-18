Dolar
26.98
Euro
30.33
Altın
1,967.73
ETH/USDT
1,891.20
BTC/USDT
29,806.00
BIST 100
6,605.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Pinhani grubu Küçükçiftlik Park'ta konser verecek

Türk alternatif rock gruplarından Pinhani, Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Pinhani grubu Küçükçiftlik Park'ta konser verecek

İstanbul

SetArt Organizasyon ve URU işbirliğinde 29 Eylül'de gerçekleştirilecek konserde grup "Dünyadan Uzak", "Bilir O Beni", "Ne Güzel Güldün", "Dön Bak Dünyaya", "Sevmekten Usanmam" ve "Hele Bi Gel" gibi şarkılarını seslendirecek.

Rock müziğine yeni bir soluk getirmek üzere 2004'te kurulan ve şimdiye kadar 10 stüdyo albümüne imza atan grup, en son mart ayında "Beraber Beraber" albümlerini piyasaya sürdü.

Vokalde Sinan Kaynakçı'nın yer aldığı grup, gitarda Akın Eldes, klavye ve basgitarda Selim Aydın, davulda Hami Ünlü'den oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda bulunan mühimmat kontrollü olarak imha edilecek
Altun'dan Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığıyla imzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
Çanakkale'deki orman yangınında bir besicinin 31 hayvanı telef oldu
Kütahya'da biçerdöverde çıkan yangın 7 dönümlük tarlayı kül etti

Benzer haberler

Pinhani grubu Küçükçiftlik Park'ta konser verecek

Pinhani grubu Küçükçiftlik Park'ta konser verecek

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nden 15 Temmuz'a özel konser

Doğubayazıt'ta müzik festivalinde binlerce kişi DJ performansıyla eğlendi

Brezilya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla konser verildi

Brezilya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla konser verildi
Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi

Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi
Enstrümantal müzik grubu Balmorhea: "Müziğimiz herkese ve her türlü yorumlamaya açık"

Enstrümantal müzik grubu Balmorhea: "Müziğimiz herkese ve her türlü yorumlamaya açık"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet