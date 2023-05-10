Dolar
19.55
Euro
21.40
Altın
2,028.52
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,538.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman'da düzenlenen mitingde konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mısır Çarşısı önünde halka hitap ediyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Maltepe Küçükyalı Türk Telekom meydanında halka hitap ediyor
logo
Kültür

Leyla Gencer, vefatının 15. yılında yad edildi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 20. yüzyılın dünyaca tanınmış sopranolarından Leyla Gencer'i, vefatının 15. yılında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde andı.

Hilal Uştuk  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Leyla Gencer, vefatının 15. yılında yad edildi

İstanbul

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü", "Sihirli Flüt", Giuseppe Verdi'nin "La Forza del Destino", "Don Carlo", "Maskeli Balo", "Aida", "I Vespri Siciliani", Gioachino Rossini’nin "Sevil Berberi", Gaetano Donizetti’nin "Anna Bolena", Vincenzo Bellini'nin "Norma", Jules Massenet’in "Manon", Pietro Mascagni'nin "Cavalleria Rusticana", Camille Saint-Saens'in "Samson ile Dalila" adlı operalarından aryalar yorumlandı.

Fügen Yiğitgil'in piyanosuyla eşlik ettiği konserde, Esra Abacıoğlu Akcan, Perihan N.Artan, Aylin Ateş, Aslı Ayan, Jaklin Çarkçı, Evren Ekşi, Anna Sirel Y. Etyemez, Nesrin Gönüldağ, Gülbin Günay, Otilia İpek, Nazlı Deniz Süren, Hande Soner Ürben ve Evren Işık Yasemin solist olarak sahne aldı.

Batı ülkelerinde "La Diva Turca", "La Gencer", "La Regina" olarak ün yapan Leyla Gencer, Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao ve Chicago'da birçok konser verdi.

Başarılı sanatçı, unutulmaz operaların karakterleri Lucia, Norma, Lady Macbeth, Queen Elizabeth, Floria Tosca, Lucrezia, Madam Butterfly, Aida ve Violetta karakterlerine uzun yıllar hayat verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirilmeye başlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Moskova'daki dörtlü görüşmeye ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Altun: Hem kendi halkımıza hem de dünya kamuoyuna doğruyu, gerçeği anlatmanın peşinde olduk
Bakan Ersoy: Ülkemiz Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile hükümet nezdinde anlaşma yapan ilk ülkedir
Karadeniz sahillerindeki cankurtaranlar zorlu eğitimlerden geçiyor

Benzer haberler

Leyla Gencer, vefatının 15. yılında yad edildi

Leyla Gencer, vefatının 15. yılında yad edildi

Haydar Aliyev doğumunun 100. yılında anılıyor

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev doğumunun 100. yılında anılıyor

Giuseppe Verdi'nin başyapıtı "Falstaff" operası AKM’de sahnelenecek

Giuseppe Verdi'nin başyapıtı "Falstaff" operası AKM’de sahnelenecek
"La Bayadere" ve "Don Kişot" baleleri AKM'de sahnelenecek

"La Bayadere" ve "Don Kişot" baleleri AKM'de sahnelenecek
Dünya opera sahnelerinin "La Diva Turca"sı: Leyla Gencer

Dünya opera sahnelerinin "La Diva Turca"sı: Leyla Gencer
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet