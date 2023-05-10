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Kültür

Antalya'da "GSTC 2023 Küresel Sürdürülebilir Turizm Konferansı" başladı

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyinin (GSTC) konferansı, 45 ülkeden davetlinin katılımıyla Antalya'da başladı.

Ayşe Yıldız  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Antalya'da "GSTC 2023 Küresel Sürdürülebilir Turizm Konferansı" başladı Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Kundu Turizm Merkezi'nde düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da yer aldığı konferansa, 45 ülkeden 300 davetli katıldı.

GSTC Sürdürülebilir Turizm Konferansı'nda, akademisyenlerin yanı sıra kamu ve turizm sektörü ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eğitim, çalıştay, toplantı ve sosyal etkinliklere iştarak edecek.

Katılımcılar, konferans programıyla sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi ve tanıtımında uzmanların pratik deneyimlerinden faydalanma imkanı bulacak.

GSTC Yönetim Kurulu Başkanı Luigi Cabrini, açılışta yaptığı konuşmada, ev sahipliği için Türkiye'ye teşekkür ederek, turizmde sürdürülebilirliğin önemini anlattı.

Turizm sektörünün küresel zorluklarla mücadele ettiğini dile getiren Cabrini, şunları kaydetti:

"Turizmin büyümesini tehdit eden zorluklar değişmedi. İklim değişikliğinin etkileri giderek daha görünür hale geliyor. Plastik, okyanus ve nehirleri kirletiyor, su kıtlığı artarken, biyoçeşitlilik azalmaya devam ediyor. Turizmde destinasyonların artması ve sürdürülebilirlik çok önemli. Sürdürülebilirlik turizme çok önemli fayda sağlıyor. Başarılı bir konferans olacağına inanıyorum. Türkiye, ulusal sürdürülebilir turizm planını geliştirmek için iddialı ve ileri görüşlü taahhüt gösterdi. Bunun için teşekkür ediyoruz."

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı ile Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin de açılışta konuştu.

Oturumlarla devam eden konferans, 12 Mayıs'ta sona erecek.

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