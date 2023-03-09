"Kuytu" sergisi, sanatseverlerle buluştu
Koleksiyoner Yusuf İyilik’in çeşitli bölgelerden toplayıp restore ettiği özel koleksiyonundan bir seçkinin yer aldığı sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
İstanbul
Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarının sosyokültürel yaşamından gün yüzüne çıkmamış eserlerin yer aldığı "Kuytu" sergisi ziyarete açıldı.
Tasarım ve mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin'in küratörlüğünü üstlendiği sergi, Tanzimat döneminin önemli kadın şairlerinden İhsan Raif Hanım'ın doğup büyüdüğü, şiirlerine ilham veren Taş Konak'taki Kalyon Kültür'de sanatseverlerle buluştu.
Sergide, koleksiyoner Yusuf İyilik’in çeşitli bölgelerden toplayıp restore ettiği özel koleksiyonundan seçilen eser ve objeler yer alıyor.
Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçmişe vefa, geleceğe değer" anlayışıyla çıktıkları yolda Kalyon Kültür'ün 3. yılına girdiğini belirterek, ulusal ve uluslararası pek çok değerli sergiye ve farklı konularda atölyelere ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.
Kalyoncu, içerisinde bulundukları Taş Konak'ın tarihi boyunca sanata ve sanatseverlere ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, "Biz de şehre vefamızı gösterip, bu binada sanatın her dalını, tüm disiplinlerini destekliyoruz. Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi nedeniyle sergiyi açmak konusunda çekincelerimiz oldu. Ancak sanatın iyileştirici gücünün hepimize iyi geleceğine inanarak sergimizi sanatseverlerle buluşturmayı arzu ettik." dedi.
"Kadın ruhunun yaşsız ve sınırsız olduğunu kanıtlayan eserlerle karşılaşacaksınız"
Küratör Meyçem Ezengin de sergide İyilik'in özel koleksiyonundan bir seçki sunduklarına işaret ederek, şunları söyledi:
"Dünyada hayranlık uyandıran Osmanlı sanatının nadide örneklerini barındıran, Cumhuriyet döneminden de esintiler taşıyan koleksiyon, keşfedileceği ve değer göreceği anı sabırla beklemiş. Nihayetinde hak ettiği gibi, büyük emeklerle bir araya getirilip yine Yusuf İyilik'in kurduğu Enderun Sanat Merkezi'nde restore edildi. Bu koleksiyondan özel bir seçki sunduğumuz sergide, geleneksel kadın başlıkları, kemerler, çantalar, keseler, takılar, takunyalar, el aynaları, köstekli saatler gibi kadın ruhunun ve zevkinin yaşsız ve sınırsız olduğunu kanıtlar nitelikte eserlerle karşılaşacaksınız."
Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora ise Kalyon Kültür'ün üçüncü yılına, özel bir sergiyle yeni bir başlangıç yaptığını aktararak, "Bu esrarengiz dünyanın gizlerine uzanan, böylesi bir sergi için büyük bir heyecanla hazırlandık. Ancak yaşadığımız deprem felaketi bizleri çok üzdü. Acımız tarifsiz ve telafisiz. Yine de sanatın şifalı limanına sığınmanın bu kederli günlerde hepimizi şifalandıracağına inanarak, bu özel koleksiyonu sanatseverlerle buluşturmak istedik. Yaşadığımız bu keder ve yas içinde, bir nebze nefes almak isteyen herkese sergimizin ve Kalyon Kültür'ün kapılarının, ücretsiz şekilde açık olduğunu vurgulamak isterim." diye konuştu.
Yaklaşık 200 yıllık Kur'an-ı Kerim ve Tevrat da sergileniyor
Sergi 17. yüzyıldan 20. yüzyıla, kadının sosyal hayatını yansıtıyor. Etnografik 1203 eser ve objenin buluştuğu sergi, doğudan batıya kadın zarafetine ve kadının renkli dünyasına da ışık tutmayı hedefliyor.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi'in talebesi saray hattatı Muhsinzade Abdullah Efendi'nin yazdığı, yaklaşık 200 yıllık Şehzade Cüz ile fildişi süslemeli Tevrat da sergilenen eserler arasında yer alıyor.
Sergi, 30 Haziran'a ziyarete açık olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.