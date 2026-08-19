Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'nda silah yüklü gemiyi ve askeri depoları vurduklarını bildirdi.

Rusya: Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'nda silah yüklü gemiyi ve askeri depoları vurduk Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'nda silah yüklü gemiyi ve askeri depoları vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın ordu için kullanılan liman ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü ifade edildi.

Gün içinde Çornomorsk Limanı'nda silah ve mühimmatla yüklü bir kuru yük gemisi ile askeri depoların vurulduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.

Rusya: Donetsk’te Vodyanskoye yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Vodyanskoye yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, "Merkez Askeri Kuvvetleri birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Vodyanskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, dün Donetsk bölgesindeki Orehovatka ve Krasnopodolye yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini açıklamıştı.