Dolar
17.46
Euro
17.71
Altın
1,707.72
ETH/USDT
1,469.00
BTC/USDT
21,632.00
BIST 100
2,451.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Kütahya'da 3300 yıllık mühür ve hançer bulundu

Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'teki yeni dönem kazı çalışmalarında, 3300 yıllık mühür ile hançer ortaya çıkarıldı.

Muharrem Cin   | 18.07.2022
Kütahya'da 3300 yıllık mühür ve hançer bulundu

Kütahya

Havadan yapılan çekimlerde, kalp şeklinde göründüğü için "Kütahya'nın kalbi" adı verilen höyükteki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğiyle "Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı" statüsünde yürütülüyor.

BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında geçen ay başlayan yeni dönem kazı çalışmalarında, 3300 yıllık benzersiz mühür ile Miken kılıçlarını anımsatan hançer bulundu.

Ortaya çıkarılan tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yeni dönem kazı çalışmalarında, çok sayıda yeni arkeolojik bulgulara ulaşılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: İnsanlığa karşı işlenen suçlar müşterek derdimiz olmalıdır
Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı
Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı
Sakarya'da şiddetli rüzgar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor
Sivas'ta tamamen kuruyan Tecer Gölü'nün yüzeyinde tuz tabakası kaldı

Benzer haberler

Kütahya'da 3300 yıllık mühür ve hançer bulundu

Kütahya'da 3300 yıllık mühür ve hançer bulundu

Kurtuluşun kenti Kütahya "Büyük Zafer"in 100. yıl dönümüne hazırlanıyor

Kütahya'nın zenginlikleri Frig Karşılama Merkezi'nde tanıtılıyor