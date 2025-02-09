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Kültür

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi karla kaplandı

Bayburt'un Demirözü ilçesindeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve çevresi, son günlerde etkisini gösteren kar yağışının ardından beyaza büründü.

Beşir Kelleci  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Kenan Yavuz Etnografya Müzesi karla kaplandı Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Hafta içinde aralıklarla etkili olan yoğun yağışın ardından, kırsalda kar kalınlığı bir metreye kadar ulaştı.

Envanterinde eski sosyal yaşamı anlatan araç gereçler, taş ve ahşabın buluştuğu mimari yapılarla Anadolu'nun güzelliklerini anlatan Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de yağış sonrası karla kaplandı.

Bahçesindeki birçok objenin kar altında kaldığı müze, dronla görüntülendi.

Müze görevlisi Orhan Aktan, kar nedeniyle bölgeye güçlükle ulaştıklarını, müzedeki yapılara girebilmek için yoğun mücadele verdiklerini aktardı.

Beşpınar köyünde yaşayan 72 yaşındaki Şafak Deniz ise son yılların en yoğun kar yağışını gördüklerini dile getirdi.

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