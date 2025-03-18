Dolar
36.66
Euro
40.01
Altın
3,034.22
ETH/USDT
1,897.60
BTC/USDT
82,986.00
BIST 100
10,788.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tekirdağ’da “Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni”nde konuşuyor. İsrail ordusunun ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başladığı Gazze’den yayındayız.
logo
Kültür

Kazakistan'da "Milli Kıyafet Günü" kutlandı

Kazakistan'da her yıl Nevruz Bayramı çerçevesinde kutlanan "Milli Kıyafet Günü" dolayısıyla yediden yetmişe herkes geleneksel Kazak giysilerini giydi.

Meiramgul Kussainova  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Kazakistan'da "Milli Kıyafet Günü" kutlandı Fotoğraf: Meiramgul Kussainova/AA

Kazakistan

Kazakistan'da milli desenlerle süslü geleneksel kıyafetler ile aksesuarlar artık günlük hayatta daha fazla tercih ediliyor.

Geçen yıl Nevruz Bayramı çerçevesinde 18 Mart'ta kutlanmaya başlanan "Milli Kıyafet Günü"nde bu yıl da adeta geleneksel kıyafetlerin şöleni yaşandı.

Ülkede yediden yetmişe herkes milli giysilerini giydi.

Bunun yanı sıra milli kıyafetleri yaygınlaştırmayı amaçlayan etkinlikler de düzenlendi.

Başkent Astana'da renkli geleneksel elbiseler giyen 15-17 yaşlarındaki 3 bin kız çocuğu aynı anda geleneksel Kazak halk oyunu "Kamajay"ı sahneledi.

Bu halk oyunu gösterisi aynı zamanda ülkede yeni bir rekor olarak kaydedildi.

Ayrıca Astana'da genç tasarımcıların bugünün modasına uyarlayarak milli desenlerle tasarladıkları elbiselerin defilesi de yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya başkanlığında sahipsiz hayvanlarla ilgili toplantı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile telefonda görüştü
İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına devam ediliyor
Kadıköy'de trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü ve açılır tavanda oturan yolcuya ceza
Fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop doğal limanına demirledi

Benzer haberler

Kazakistan'da "Milli Kıyafet Günü" kutlandı

Kazakistan'da "Milli Kıyafet Günü" kutlandı

Özel statü alan kadim kent Türkistan'ın tarihi dokusunun korunması amaçlanıyor

Kazakistan ve Azerbaycan'dan, Hazar Denizi'nden taşınan yük hacmini 10 milyon tona çıkarma hedefi

Kazakistan'da kar fırtınası etkili oluyor

Kazakistan'da kar fırtınası etkili oluyor
Kazakistan ve Çin, Avrupa'ya yük taşımacılığında yeni demir yolu hattını kullanmaya başladı

Kazakistan ve Çin, Avrupa'ya yük taşımacılığında yeni demir yolu hattını kullanmaya başladı
Kazakistan, vize çeşitliliği sağlayarak nitelikli yabancı uzmanları ülkeye çekmek istiyor

Kazakistan, vize çeşitliliği sağlayarak nitelikli yabancı uzmanları ülkeye çekmek istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet