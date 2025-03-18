Galata Kulesi'ne Çanakkale Zaferi'ne özel video yansıtıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan özel videonun İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne yansıtıldığını bildirdi.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galata Kulesi'ni Çanakkale ruhuyla aydınlattıklarını belirterek, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımız tarafından hazırlanan özel video, İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne yansıtıldı." ifadesini kullandı.
Galata Kulesi'ni, Çanakkale ruhuyla aydınlattık! 🇹🇷— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) March 18, 2025
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve #ÇanakkaleZaferi’nin yıl dönümünde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığımız tarafından hazırlanan özel video, İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi'ne yansıtıldı.
Birlik,… pic.twitter.com/ilO7dipGCK
Birlik, cesaret ve kararlılığın destanı olan Çanakkale Zaferi'nin sadece geçmişin değil, bugünün ve yarının da ışığı olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:
"Mehmetçik'in hatırasını yaşatmak, bu büyük mirası gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Galata Kulesi'ne yansıtılan videoda, mermi ve top patlaması görüntüleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile diğer komutanların fotoğrafları ve Türk bayrağı yer aldı.
Galata Kulesi çevresinde gezen vatandaşlar, videoyu ilgiyle izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.