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Kültür

"Geçiş II" sergisi 22 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak

Sanatçı Dr. Zeynep Öztürk'ün "Geçiş" adını verdiği dördüncü kişisel sergisinin devamı niteliğindeki "Geçiş II", 22 Mart'ta G&G Sanat Merkezi ev sahipliğinde kapılarını açacak.

Ahmet Esad Şani  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
"Geçiş II" sergisi 22 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

Sanat Merkezinden yapılan açıklamaya göre, sanatçı, Osmanlı kaftanlarının üzerindeki bitkisel motiflerin doğal ipliklerle dokunarak yeniden yorumlandığı eserleriyle geleneksel kimliği, modern sanat anlayışıyla buluşturuyor.

Yıllardır yağlı boya tekniğiyle Anadolu'nun kilim motiflerini stilize eden Öztürk, "Geçiş" serisinin ikinci sergisinde geleneksel desenleri yeniden yorumlayarak tekstilin doğal kumaşlarını ve materyallerini sanatsal bir anlatım diline dönüştürüyor.

Sergide, klasik tuvaller yerini doğal ipliklerle dokunmuş kumaşlara bırakırken boyalar ise doğal ipler ve farklı materyallere dönüşerek yeni bir form kazanıyor.

Anadolu'nun zengin kültürel mirasından aldığı ilham ile yeni bir dönüşümün temsili olan eserler, deformasyona uğratılan bitkisel motifleriyle de bugünün tekstilinde önemli bir konu olan sürdürülebilirlik kavramına vurgu yapıyor.

Sergi, 14 Nisan'a kadar görülebilecek.

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