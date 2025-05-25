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Kültür

Kars'ta yöresel lezzetlerin ve ürünlerin tanıtımı yapıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılara kentin coğrafi işaretli ürünleri ve çeşitli yiyecekler ikram edildi.

Ali Çelik  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Kars'ta yöresel lezzetlerin ve ürünlerin tanıtımı yapıldı Fotoğraf:Ali Çelik/AA

Kars

Kağızman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan aşçı yardımcılığı kurslarında görev yapan usta öğreticiler Dilan İlkan, Ferah Kişioğlu ve kursiyerler tarafından hazırlanan evelik çorbası, kesme aşı, hıngel, kapama, Kağızman ketesi, ütme ve pestil kavurması gibi birçok yöresel lezzet tanıtıldı.

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Programda, ayrıca çağala turşusu, şekerpare hoşafı, kayısı hoşafı, pişi, içli kete, geleneksel şerbetler ve birçok tatlı da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan, Türk mutfağının sadece bir damak tadı değil, aynı zamanda kültürel miras olduğunu söyledi.

Daştan, yörenin birçok önemli yemeğinin olduğunu belirterek, "Yemeğin kaynadığı tencere aynı zamanda bir şifa kaynağıdır. Gastronomi artık turizmin ayrılmaz bir parçasıdır. Kağızman mutfağını tanıtmak ve geleneksel tatlarımızı geleceğe taşımak istiyoruz." dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tufan Ayhan da katılımcılara teşekkür ederek, "İstihdama yönelik aşçı yardımcılığı kursları başta olmak üzere kadınların sosyal hayata kazandırılmasını sağlayan kurslar, okuma-yazma, mesleki ve teknik kurslar, halk oyunları, akıl ve zeka oyunları, din ve spor kurslarından 35 aktif kursta yaklaşık 1000 kursiyer eğitim alıyor." diye konuştu.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Yaşar Ovacık, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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