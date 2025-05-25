Dolar
38.91
Euro
44.21
Altın
3,356.38
ETH/USDT
2,498.40
BTC/USDT
107,125.00
BIST 100
9,356.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Göynük Çevre Yolu Açılış Töreni'nde konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya’da partisinin Akyazı İlçe Kongresi’nde konuşuyor.
logo
Kültür

Osmanlı mirası Tavşancıl Evleri restore ediliyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Tavşancıl Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 600 yıllık tarihi evler restorasyonla ayağa kaldırılıyor.

Cem Ali Kuş  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Osmanlı mirası Tavşancıl Evleri restore ediliyor

Kocaeli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Doğal Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" içerisine alınan Tavşancıl Mahallesi'nde tarihi evlerin yanı sıra hamam ve caminin de aralarında olduğu, 21'i tescilli, 46'sı tescil kaydı bulunmayan 67 yapının ihyası için 2020'de restorasyon çalışması başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Dilovası Belediyesince yaklaşık 100 milyon liralık bütçeyle etap etap yürütülen restorasyon çalışmasıyla tarihi yapılar aslına uygun yenilenerek turizme kazandırılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bugüne kadar 7 ev, hamam ve caminin restorasyonu yapılan projenin 2029'da tamamlanması planlanıyor.

"Tarihi dokunun görülebileceği alan oluşturacağız"

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AA muhabirine, restorasyon projesi kapsamındaki tarihi binaların kamulaştırılma işlemlerinin yapıldığını söyledi.

Projenin planlandığı şekilde etap etap devam edeceğini belirten Ömeroğlu, "En kısa zamanda bu tarihi dokuyu ülkemizin hizmetine sunmak için gayret sarf ediyoruz. Altyapıyla beraber çalışmaları yapıyoruz. Belediye başkanlığım dönemimde bu çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ömeroğlu, mahallenin yenilenen yüzüyle bölgeye değer katacağına işaret ederek, "Buradaki en önemli şey tarihi yapıların olması. İnsanlar tarihe duydukları özlemi gidermek istiyor. İlçe dışından da çok sayıda insanın gelip eski yapılarımızı görmeyi arzuladığını biliyoruz. Turizme kazandırma açısından en önemli nokta bu. Denizi olan ve yeşillikler içerisinde yer alan mahallemizi turizme kazandırıp ziyaretçilerin burada hafta sonları ya da özel günlerde dinlenebilecekleri ve tarihi dokuyu görebilecekleri alan oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Restorasyon çalışmaların aslına uygun yapılmasına özen gösterdiklerini vurgulayan Ömeroğlu, tarihi dokunun korunmasını önemsediklerini kaydetti.

Ömeroğlu, restorasyon çalışmaları için teknik ekiplerin özveriyle görev yaptığını dile getirerek, "Restorasyon çalışmalarımız titizlikle ilerliyor. Geçmiş resimler ve planlar var elimizde. Yapıları da bu konuda uygulamadan geçirip birebir yenilemek için çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
Erzurum'un Uzundere ilçesinde toprak kayması meydana geldi
Adalet Bakanı Tunç'tan, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ne ilişkin paylaşım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Geleneksel Göynük Akşemseddin Hz. Anma Günü" programına katıldı
Emine Erdoğan'dan 25 Mayıs Afrika Günü'ne ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Osmanlı mirası Tavşancıl Evleri restore ediliyor

Osmanlı mirası Tavşancıl Evleri restore ediliyor

Kilis'te depremde hasar gören tescilli yapılar restore ediliyor

Belediye Başkanı Arısoy, Zeytinburnu Mozaik Müzesi'nin hikayesini AA'ya anlattı

Kocaeli'de istinat duvarından alt sokağa düşen otomobil asılı kaldı

Kocaeli'de istinat duvarından alt sokağa düşen otomobil asılı kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kireçburnu Gümrükçü İshak Ağa Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kireçburnu Gümrükçü İshak Ağa Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi
Çocuk Mehter Takımı, usta çırak geleneğiyle Osmanlı mirası ezgileri yaşatıyor

Çocuk Mehter Takımı, usta çırak geleneğiyle Osmanlı mirası ezgileri yaşatıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet