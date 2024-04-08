Dolar
32.05
Euro
34.79
Altın
2,326.57
ETH/USDT
3,637.70
BTC/USDT
71,670.00
BIST 100
9,761.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Niğde’de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerinden yayındayız.
logo
Kültür, Ramazan 2024

Karaca Mağarası'nda turizm sezonu başladı

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Karaca Mağarası'nda, Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte yeni turizm sezonu başladı.

Sinan Uçar  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Karaca Mağarası'nda turizm sezonu başladı Fotoğraf: Sinan Uçar/AA

Gümüşhane

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içinde bulunan, damla taşı oluşumları bakımından zengin Karaca Mağarası, her sezon yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Dikitleri, sarkıtları, sütunları, org desenli duvarları, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri, incileri ve traverten havuzlarıyla ünlü mağara, iç nemlenmenin sağlanması, doğal oluşumlardaki beyaz rengin korunması amacıyla her yıl kasım ayında ziyarete kapatılıyor.

Kent merkezine 17 kilometre mesafedeki Karaca Mağarası, 15 Kasım'dan itibaren yapılan bakım çalışmalarının ardından 9 günlük Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Bayram tatili için memleketi Gümüşhane'ye gelen Ömer Buğra Tuncay, AA muhabirine, Karaca Mağarası'nı en son 15 sene önce ziyaret ettiğini belirterek, "Ailemle birlikte geldim. İlk geldiğimde mağaranın tüm bölümleri ziyaretçiye açılmamıştı. Şimdi diğer bölümleri de açılmış. Yeni bölümler de var. Oraları görmek beni şaşırttı. Mağaranın bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum." diye konuştu.

Karaca Mağarası'nın çok güzel olduğunu vurgulayan Tuncay, herkesi bölgeye beklediklerini dile getirdi.

Erzincan'dan gelen Mehmet Kavukçu ise mağarayı ilk kez gezdiğini ifade ederek, "Bir doğa harikası. Büyüleyici bir mekan. İnsan adeta büyüleniyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
Bodrum'da bayram yoğunluğu yaşanıyor
Pendik'te yediemin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Beşiktaş'ta yanan gece kulübünün bulunduğu binada çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

Karaca Mağarası'nda turizm sezonu başladı

Karaca Mağarası'nda turizm sezonu başladı

Bolu'dan geçerken "Yaşam Tüneli"nde mola veren sürücülere trafik kuralları hatırlatılıyor

Gümüşhane'de ayılar lokantaya zarar verdi

Otoyollarda bayram tatili dolayısıyla akıcı yoğunluk sürüyor

Otoyollarda bayram tatili dolayısıyla akıcı yoğunluk sürüyor
ABD ve Çin, ekonomik büyüme ve kara parayla mücadelede yeni ortak inisiyatifler açıkladı

ABD ve Çin, ekonomik büyüme ve kara parayla mücadelede yeni ortak inisiyatifler açıkladı
Kapadokya'da oteller bayram tatiline yüzde 98 dolulukla giriyor

Kapadokya'da oteller bayram tatiline yüzde 98 dolulukla giriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet