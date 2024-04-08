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Yaşam, Ramazan 2024

Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu

Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Durmuş Genç  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

Bayramda binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerde artan trafik nedeniyle Muğla'da polis ve jandarma bölge trafik ekipleri, turistik ilçelere giden kara yollarında sürücülerin yol güvenliği için uygulama yapıyor.

Ekipler, Muğla-Aydın kara yolu uygulama noktalarında sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

Emniyet kemeri ve sürücü belgesi kontrolü yapan ekipler sürücü ve araç içerisinde bulunan yolculara da bilgilendirici broşür dağıttı.

Denetim sonucu trafik kurallarına uymadıkları belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı.

Durdurulan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde emniyet kemeri kontrolü yapan trafik ekipler, yolculardan seyahat süreleri boyunca kemerlerinin takılı kalmasını, olası bir kaza durumunda emniyet kemerinin koruyucu olacağını vurguladı.

Bayram süresince de devam edecek denetimlerde kara ekiplerine havadan helikopter ve dron desteği de verilecek.

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