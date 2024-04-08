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Yaşam, Ramazan 2024

Gaziantep'te geleneksel "bayram kömbesi" üretimi devam ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ramazanın son haftasında başlanan ve arife gününe dek sürdürülen geleneksel "bayram kömbesi" üretimi sürüyor.

Zekeriye Şimşek  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Gaziantep'te geleneksel "bayram kömbesi" üretimi devam ediyor Fotoğraf: Zekeriye Şimşek/AA

Gaziantep

Kentin özel bayram lezzetlerinden olan kömbe geleneği, İslahiye'de bir asrı aşkın süredir yaşatılıyor. Önceden evlerde sabaha kadar üretilen kömbe, şimdi ise pide fırınlarında yapılıyor.

İlçede fırın işletmecisi Hasan Pamuk, AA muhabirine, geçen yıl depremden dolayı üretim yapamadıklarını söyledi.

Geleneksel üretime devam ettiklerini anlatan Pamuk, zeytinyağlı, tahinli, haşhaşlı, fıstıklı, cevizli kömbe çeşitlerini de satışa sunduklarını belirtti.

Yurt içi ve yurt dışından talepler geldiğini dile getiren Pamuk, kömbenin uzun süre bayatlamadan dayanabildiğini kaydetti.

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