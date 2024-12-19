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Kültür

"Kara Ağaç Destanı" dizisi final yapacak

Ağalık sistemi üzerinden güç, feodalite, sınıf çatışmaları ve aşk hikayesini ekrana taşıyan "Kara Ağaç Destanı" dizisi, yarın final bölümüyle ekranlara gelecek.

Özlem Limon  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
"Kara Ağaç Destanı" dizisi final yapacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 1'de yayınlandığı günden bu yana izleyicilerin ilgi odağı olan "Kara Ağaç Destanı" dizisinin senaryosunu Mustafa Becit, yönetmenliğini ise Cem Akyoldaş üstlendi.

Dizinin final bölümünün konusu kısaca şöyle:

"Ömer ve Sultan kavuşmuştur. Bir olup Kara Ağaç'ın kaderini değiştirmek için harekete geçerler. Fakat önlerindeki en büyük engel Celal Ağa'dır. Asiye kızlarını alıp, konağı terk eder. Alaz Ahmet ile Celal Ağa arasında Harran yüzleşmesi gerçekleşir. Celal Ağa yalnızlığa terk edilmiştir. Tüm bunların üstüne Ömer ve Sultan'ın düğünü ilan edilir. Celal Ağa ailesini geri almak için büyük bir ateş yakar. Bu ateşten herkes payına düşeni alacaktır."

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