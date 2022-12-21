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Kültür

Kadıköy'deki 'Barış Manço Evi' yeniden ziyarete açıldı

Manço ailesinin desteğiyle 2010'da "Barış Manço Moda 81300" adıyla hazırlanan ev, bakım çalışmalarının ardından ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Ahmet Esad Şani   | 21.12.2022
Kadıköy'deki 'Barış Manço Evi' yeniden ziyarete açıldı

İstanbul

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 12 sene önce Sunay Akın'ın sanat danışmanlığıyla ziyarete açılan evin bakım çalışmaları, Halkbank tarafından orijinal haline sadık kalınarak 3 ayda tamamlandı.

"Barış Manço Evi"nin yeniden kapılarını açması dolayısıyla gerçekleştirilen açılış törenine Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Ergin Kaya, Barış Manço'nun eşi Lale Manço, oğlu Doğukan Manço ve Sunay Akın'ın eşi Belgin Akın'ın arasında bulunduğu isimler katıldı.

Açılış etkinliği kapsamında ayrıca Barış Manço'nun sevilen şarkıları, Ahmet Güvenç, Cahit Berkay ve Emrah Karaca tarafından seslendirdi.

Barış Manço Evi hakkında

Barış Manço'nun programlarında sık sık söylediği "Barış Manço Moda 81300" anonsuyla aynı adı taşıyan evde ziyaretçileri Manço'nun arabası ve şarkı sözlerinden esinlenerek yapılan "Domates, Biber, Patlıcan" ve "Arkadaşım Eşek" heykelleri yer alıyor.

Heykeltıraş Murat Daşkın tarafından yapılan Barış Manço heykeli ise bestelerini yaptığı salondaki kuyruklu piyanosunun başında bulunuyor.

Yılda yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği evde, Barış Manço'nun gitarı, plakları, ailesinin verdiği özel eşyaları, aksesuarları, giysileri, takıları, kendi çalışması tablolar ve orijinal konser afişleri şarkıları eşliğinde de görülebiliyor.

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