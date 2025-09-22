Dolar
Kültür

"James Cameron Sanatı" sergisi 27 Eylül'de açılacak

İstanbul Sinema Müzesi ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı James Cameron'ın hayal gücünü ve sanat yolculuğunu gözler önüne seren "James Cameron Sanatı" sergisine ev sahipliği yapacak.

Ahmet Esad Şani  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
"James Cameron Sanatı" sergisi 27 Eylül'de açılacak

İstanbul

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, sinema tarihine geçmiş eserlerin ziyaretçilere ilk kez göstereceği sergi 27 Eylül'de ziyarete açılacak. Serginin biletleri Türkiye'nin biletleme platformu Biletinial'da satışa çıktı.

Sergide "Titanic", "Terminator", "Aliens" ve "Avatar" gibi önemli filmlerin yapım süreçlerinden unutulmaz sahnelerine, sinema tarihine adını yazdıran yapımlardan örnekler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Avatar Alliance Foundation iş birliğiyle tasarlanan ve kürasyonu yapılan, Cameron'un özel arşivinden seçilmiş çizim, eskiz, sahne objesi, kostüm ve fotoğraf gibi 300'den fazla orijinal eser ile 60'a yakın nadir yapıtın bir araya geleceği sergi, ziyaretçileri beş ana tema etrafında kurgulanmış bir yolculuğa çıkaracak.

Serginin küratörlüğünü Avatar Alliance Foundation Kreatif Direktörü Kim Butts üstlenirken, mimar Helga Faletti de mimari ve yerleştirme danışmanı olarak projeye katkı sağlıyor.

Özellikle genç nesillere ilham verecek şekilde yapılandırılmış sergide, hızla değişen medya ortamında sinemanın yalnızca bir eğlence aracı değil aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir anlatı aracı olduğu vurgulanıyor.

James Cameron'un sinemaya getirdiği dönüştürücü yaklaşımı merkeze alan sergiyle sinema kültürünün bugünü ve yarını üzerine düşünsel bir alan oluşturulması amaçlanıyor.

Program kapsamında Atlas Sineması'nda James Cameron filmleri gösterimi, söyleşiler, film analizi, storyboard ve plastik makyaj gibi atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Dicle Üniversitesi'nde yeni akademik yılda ilk dersin konusu "Gazze" oldu
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tarımın, ormanın ve suyun olmadığı bir dünya, bizim dünyamız değildir
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda eşyalara zarar verdiği belirlenen 6 zanlı adliyede
Adalet Bakanı Tunç Antalya'daki Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri'nde konuştu
Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışması başlatıldı

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

New York'ta "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" sergisi düzenlenecek

