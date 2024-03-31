Dolar
32.26
Euro
34.83
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,496.70
BTC/USDT
69,637.00
BIST 100
9,142.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, açıklamalarda bulunuyor. Yurt genelinde oy verme işlemi sona erdi. Oy sayımına geçildi. İzmir’den yayındayız.
logo
Kültür

İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak

İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslara sahne olacak.

Ahmet Esad Şani  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak

İstanbul

İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) 3-6 Nisan'da "Sonbaharda Son Güller", "Palto", "Babamın Kelimeleriyle", "80 Günde Devr-i Alem" ve "Bay Z." oyunları sahnelenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 1-6 Nisan'da "Vakitlerden Bir Vakit (Meddah Hikayesi)", "Ödüllü (Geleneksel Orta Oyunu)", "Sivrisinekler", "Zehir", "Tartuffe", "Fosforlu Cevriye", "Öldün, Duydun mu?", "Oscar", "Uçurtmanın Kuyruğu" ve "Komik Para" oyunları izlenebilecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 2 Nisan'da "Hayrola Karyola", 5-6-7 Nisan'da "Yüzyıllık Destan Ateş" oyunu sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Zorlu PSM'de yarın "Cimri", 2 Nisan'da ise "Aşık Shakespeare" ve "Kopenhag" adlı oyunlar sahnelenecek.

Maximum Uniq Hall'da yarın "Büyük Aşıkların Sonuncusu", 2-3 Nisan'da "Hücreler", 4 Nisan'da "Aydınlıkevler", 5 Nisan'da "Richard" oyunu sergilenecek.

Konserler

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 3 Nisan'da Mavera Türk Müziği Topluluğunun "Ramazaniyeler" konseri, 4 Nisan'da 6. İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması'nın final konseri gerçekleştirilecek.

"Salman Gambarov & Bakustic Jazz feat. İlhama Gasimova" konseri 5 Nisan'da, "La Cetra Barockorchester Basel & Sergey Malov" konseri ise 6 Nisan'da CRR'de izlenebilecek.

AKM'de İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğunun "İstanbul Türküleri" konseri 4 Nisan'da dinleyiciyle buluşacak.

Sergiler

Büyük Çamlıca Cami Külliyesi'nde yer alan İslam Medeniyetleri Müzesinin (İMM) giriş bölümünde "Esma-i Hüsna Koleksiyonu" sergisi sanatseverleri ağırlıyor.

"Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi", İstanbul Galataport Paket Postanesi'nde ziyaret edilebilecek.

Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs-ü Şerif'teki üç mescidin fotoğraflarından hazırlanan "Üç Harem-i Şerif Sergisi" ise Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde görülebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te en düşük seçmene sahip mahallede muhtar için oy kullanılamadı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon kampanyalarına karşı gerekli tüm tedbirler alınmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Sandıklara sahip çıkın" çağrısı
DMM, "Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu şekilde oy kullandırılıyor" iddiasını yalanladı
Sakarya'da seçim merkezinde çıkan kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak

İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak

Esenyurt'ta oy vermeye papağanıyla gelen vatandaş ilgi odağı oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli seçim güvenliği için tam kadro sahada görev yapıyor

THY, İstanbul'da çalıştırmak üzere engelli bireyler istihdam edecek

THY, İstanbul'da çalıştırmak üzere engelli bireyler istihdam edecek
"Eskişehirli Masalcılar" her hafta yetişkinleri çocukluklarına götürüyor

"Eskişehirli Masalcılar" her hafta yetişkinleri çocukluklarına götürüyor
"Yasa dışı taşımacılık" iddiasıyla Martı TAG hakkında açılan dava ertelendi

"Yasa dışı taşımacılık" iddiasıyla Martı TAG hakkında açılan dava ertelendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet