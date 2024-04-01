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Kültür

TRT 2, her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerle buluşturacak

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, nisan boyunca her akşam farklı bir filmi izleyicilerin beğenisine sunacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
TRT 2, her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerle buluşturacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre her gün 21.30'da orijinal dilinde yayımlanacak filmler şöyle:

Bugün "Yang'dan Sonra" (After Yang), yarın "Memoria", 3 Nisan "Kalandar Soğuğu", 4 Nisan "Başka Bir Dünya" (Un autre monde), 5 Nisan Cuma 21.30 "Büyük Gelen Palto" (Oversized Coat), 6 Nisan "Amatör" (Amator), 7 Nisan "Yaşamın Kıyısında" (Manchester by the Sea), 8 Nisan "Çit" (Rabbit-Proof Fence), 9 Nisan "Yola Devam" (Hit The Road), 10 Nisan "Kutup Yıldızı" (Wonderstruck), 11 Nisan "Şambala" (Shambala), 12 Nisan "Lübnan Semaları" (Sous le ciel d'Alice), 13 Nisan "Çözümler Kitabı" (Le livre des solutions), 14 Nisan "Ölümcül Dalış" (The Dive), 15 Nisan'da "Bebek Servisi" (Beurokeo) filmleri izlenebilecek.

"Beyaz İneğin Türküsü" (Ghasideyeh gave sefid) adlı yapım 16 Nisan'da izleyiciyle buluşurken, 17 Nisan "Kovan", 18 Nisan "Gül Bahçesi" (La fine fleur), 19 Nisan "Parfümler" (Les parfums), 20 Nisan "Kar" (Snijeg), 21 Nisan "Amerikan Menekşesi" (American Violet), 22 Nisan "Küçük Joe" (Little Joe), 23 Nisan "Şeker Portakalı" (Meu Pé de Laranja Lima), 24 Nisan "Çatlak", 25 Nisan "Aİ" (EO), 26 Nisan "Yangın Gecesi" (Noche de fuego), 27 Nisan "İnsanlıktan Uzakta" (Loin des hommes), 28 Nisan "Darwin'e Son Taksi" (Last Cab to Darwin), 29 Nisan "Ceviz Ağacı" (Zhangak Tal), 30 Nisan'da ise "Sonsuzluk" (Wiñaypacha) filmi izleyicilerin beğenisine sunulacak.

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