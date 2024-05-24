Dolar
32.22
Euro
34.96
Altın
2,333.90
ETH/USDT
3,734.70
BTC/USDT
68,834.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

İnsan Yayınları'nın 40. kuruluş yılı kutlandı

İnsan Yayınları'nın 40'ıncı kuruluş yılı özel bir etkinlikle Cemile Sultan Korusu'nda kutlandı.

Fatih Türkyılmaz  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
İnsan Yayınları'nın 40. kuruluş yılı kutlandı Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Mütefekkir Seyyid Hüseyin Nasr'ın onur konuğu olarak katıldığı etkinlikte, TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve MİT Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın'ın yanı sıra İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Pala, İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile kültür, sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda isim yer aldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğin açılışında konuşan Seyyid Hüseyin Nasr, Türkiye'yi kendi ülkesi gibi gördüğünü ve davet edildiği için büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Kendi ülkem İran'da da sürgüne gönderildiğim o yıllardan bugüne Türkiye'ye bir muhabbet besliyorum." dedi.

Nasr, 1981'den beri Türkiye'ye çok sayıda seyahat yaptığını ifade ederek, Türkiye'ye gelmeden önce bile kitaplarının Türkçeye tercüme edilip okunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le tanışma fırsatı bulduğunun altını çizen Nasr, şunları kaydetti:

"Sadece bir oğlum var, o da İbrahim Kalın'dır. Sayın Meclis Başkanı çok iyi biliyordur ki İbrahim Kalın'ın böyle bir görevde olması sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın geleceği için çok önemlidir. Hayatımdaki son seyahati yaptım Türkiye'ye, bundan sonraki seyahatim İran'da kendi kabrime olacaktır. Türk dostlarım bana Mevlana Celaleddin Rumi'nin yanına defnedilmeyi teklif ettiler. Bundan dolayı da müteşekkirim. Burada bütün dostlarımı, kardeşlerimi, öğrencilerimi tek tek sayamam. Sizlerle birlikte kendimi Türk entelijansiyasının bir parçası gibi hissediyorum. Her ne kadar dilimle Türkçeyi bilmesem de kalp dilimle Türkçeyi biliyorum. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim."

"Düşünce ve kültür dünyasına parmak izimizi bırakmaya devam edeceğiz"

İnsan Yayınlarına adına bir konuşma yapan Burhan Akıncı ise yayınevinin yayınladığı ilk eserin Seyyid Hüseyin Nasr'ın kaleme aldığı "İnsan ve Modern İnsanın Çıkmazı" adlı kitap olduğunu ifade etti.

Akıncı, mütefekkir Seyyid Hüseyin Nasr'ın onur konuğu olarak ABD'den Türkiye'ye geldiği için kendisine teşekkürlerini ileterek, "1984 yılında İslami hassasiyeti olan dönemin öncü münevverlerinin müşterek olarak kurduğu İnsan Yayınları'nın idealist amaçlarını babamız, rahmetli İlhan Akıncı'nın gayretleriyle bugüne kadar getirdik. Kendisini de rahmetle anıyorum. Babamızdan aldığımız bu bayrağı aynı hassasiyetle taşımaya ve ileri götürmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsan Yayınları'nın 40 yıllık süreçte kendi alt markalarını da çıkardığına da değinen Akıncı, bugüne kadar yayınlanan eser sayısının 1000'i aştığını, Türkiye'nin düşünce ve kültür dünyasına parmak izlerini bırakmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Etkinlikte ayrıca, Seyyid Hüseyin Nasr'a, İstanbul Ticaret Üniversitesi adına İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay tarafından Üstün Hizmet Ödülü takdim edildi.

Program, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'da kırmızı ışıkta geçen tırın motosiklete çarpması araç kamerasında
İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı
Bakan Göktaş: Belçika Türk toplumunun huzuru ve refahına atfettiğimiz önemi, resmi görüşmelerimizde de dile getiriyoruz
Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü
Erzincan'daki maden ocağı soruşturmasında 4 zanlı daha tutuklandı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İnsan Yayınlarının 40. yılı programında yazarlarla buluştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İnsan Yayınlarının 40. yılı programında yazarlarla buluştu

İnsan Yayınları'nın 40. kuruluş yılı kutlandı

Eserleri ve düşünceleriyle okurlarda derin izler bırakan: Necip Fazıl Kısakürek

Şair Ercan Yılmaz: Türkiye'de şiirden de insandan da umut kesilmez

Şair Ercan Yılmaz: Türkiye'de şiirden de insandan da umut kesilmez
Sınıf öğretmeni Ormanoğlu, yazdığı kitaplarla kırsaldaki çocuklara okuma sevgisi aşılıyor

Sınıf öğretmeni Ormanoğlu, yazdığı kitaplarla kırsaldaki çocuklara okuma sevgisi aşılıyor
Emekli kütüphaneci 20 bin kitap ve dergiyle evini kütüphaneye dönüştürdü

Emekli kütüphaneci 20 bin kitap ve dergiyle evini kütüphaneye dönüştürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet