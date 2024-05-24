Dolar
32.23
Euro
34.97
Altın
2,332.28
ETH/USDT
3,747.70
BTC/USDT
68,961.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Galata Kulesi yarın yeniden ziyarete açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmaları sona erdi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Galata Kulesi yarın yeniden ziyarete açılacak

İstanbul

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, modern teknoloji ve akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen restorasyonla kule, yarın tekrar ziyaretçi kabul etmeye başlayacak.

Galata Kulesi'nde 1964-1967 yılları arasında eklenen betonarme yapılar üzerinde yapılan teknik analizler ve jeoradar raporları doğrultusunda hazırlanan projeler, modern teknolojilerle ve alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde uygulandı.

Restorasyon çalışmaları, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlandı. Yapı, hem kültürel mirası korunacak hem de ziyaretçilere ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi.

Çalışmalar aynı zamanda profesyonel dağcılar tarafından yapılan kapsamlı uygulamalarla desteklendi.

Yarın girişlere açılacak kulede, ziyaretçi yönetim planlaması çerçevesinde saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde kontrollü girişlere izin verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı
Bakan Göktaş: Belçika Türk toplumunun huzuru ve refahına atfettiğimiz önemi, resmi görüşmelerimizde de dile getiriyoruz
Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü
Erzincan'daki maden ocağı soruşturmasında 4 zanlı daha tutuklandı
Edirne Valiliğinden, "tiny house"ların kaldırılması konusunda yanıltıcı görüntü paylaşanlar hakkında suç duyurusu

Benzer haberler

Galata Kulesi yarın yeniden ziyarete açılacak

Galata Kulesi yarın yeniden ziyarete açılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet