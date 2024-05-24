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Kültür

Chicago'da "Türk Festivali" başladı

ABD'nin Chicago kentinde 3 gün boyunca Türk kültürünün tanıtılacağı "Türk Festivali" başladı.

Ayşe Betül Akçeşme  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Chicago'da "Türk Festivali" başladı Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Chicago

Chicago'nun Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Fuar Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) da global iletişim ortağı olduğu festivale 10 bin katılımcı bekleniyor.

Chicago'da şimdiye kadar düzenlenen en kapsamlı Türk festivali olan etkinlik boyunca kurulacak yaklaşık 230 stant aracılığıyla, katılımcılar Türk kültürünün dokusunu yansıtan ürünleri keşfetme imkanı bulacak.

Bunun yanı sıra ebru, tezhip, seramik, filografi ve hat gibi alanlarda çalışmalar yapan sanatçılar, katılımcılarla bilgi ve becerilerini paylaşma fırsatı bulacak.

"Türk Festivali" için kayıt yaptıracak ilk 2 bin kişi arasından kurayla belirlenen 20 kişiye, Türk Hava Yollarından Türkiye'ye gidiş dönüş uçak bileti verilecek.

Festivalin komite kurucularından Halil Demir, açılışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin bir parçasını buraya getirip, güzelliklerini ve insanlığa sunduğu birçok değeri buradaki insanlara tanıtmaya çalıştığımız için gurur duyuyoruz." dedi.

Türk milletini Chicago'da temsil etmekten de gurur duyduklarını ifade eden Demir, "Umuyoruz ki bu görevi yaparken başarılı oluruz ve halkımızı en güzel şekilde temsil ederiz." diye konuştu.

Demir, ziyaretçilerin güzel bir gün geçirmesini temenni ederek, Türkiye ile ilgili güzel izlenim bırakmayı ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

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