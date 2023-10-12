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Kültür

Hollywood'da grev yapan oyuncuların yapımcılarla görüşmeleri askıya alındı

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grevi sonlandırmak amacıyla Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği ile 5 gün süren görüşmeleri askıya alındı.

Aynur Şeyma Asan  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Hollywood'da grev yapan oyuncuların yapımcılarla görüşmeleri askıya alındı

Ankara

Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği'nden (AMPTP) yapılan yazılı açıklamada, grevi sonlandırmak amacıyla iş garantisi ve maaş güvencesine ilişkin görüşmelerde SAG-AFTRA'nın teklifinin, yılda ek 800 milyon dolara mal olacağı ve ekonomik yüke yol açacağı savunuldu.

Açıklamada, tarafların birbirlerinin teklifini kabul etmediği, 5 gün süren görüşmelerin, "verimli yönde ilerlemediği ve iki taraf arasındaki boşluğun çok büyük olduğu" gerekçesiyle askıya alındığı kaydedildi.

SAG-AFTRA tarafından açıklama geldi

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) üyelerine yönelik yazılı açıklamasında ise AMPTP'nin teklifindeki şartların, grev başlamadan önce sunduğundan "daha olumsuz olduğu" ifade edildi.

Yapımcı şirketlerin, performansçıları yapay zekaya karşı korumayı ve maaşlarını artırmayı kabul etmediğini belirten SAG-AFTRA, AMPTP'nin, tekliflerindeki şartları reddettiğini duyurdu.

Açıklamada, SAG-AFTRA, "zorba taktikleri" kullanmakla suçladığı AMPTP'nin teklifte yer alan para miktarını "abartarak daha yüksek açıkladığını ve bu bilgiyi kasten saptırdığını" iddia etti.

Üyelere yeniden greve katılmaları çağrısında bulunuldu.

Hollywood'da senaristler ve oyuncuların grevleri

SAG-AFTRA'nın internet sitesinde yayımlanan ortak açıklamada, AMPTP ile sanatçıların maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda gerçekleştirilen görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyurulmuştu.

Sanatçılar, iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç çıkmaması gerekçesiyle 15 Temmuz'da Los Angeles şehrinde greve gitmişti.

WGA da yıllık dizi ve film üretiminin önemli ölçüde arttığı son yıllarda daha zor şartlar altında çalıştıkları ve bunun karşılığında daha az ücret aldıkları gerekçesiyle 2 Mayıs'ta greve gidildiğini açıklamış, daha sonra iki grev birleştirilmişti.

WGA'nın grevi, AMPTP ile varılan ön anlaşma neticesinde 5 ayın ardından sona ermiş, sendika liderlerinin oy birliğiyle kabul ettiği üç yıllık anlaşmanın, talep edilen tazminat, istihdam süresi ve yapay zekanın kontrolüne ilişkin maddeleri içerdiği açıklanmıştı.

Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları, yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

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