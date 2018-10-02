'Naciye ana'nın acı hatıraları 13 ödül kazandırdı

12 Eylül 1980 darbesinde yaşadıklarını oğlunun yönetmenliğinde beyaz perdeye taşıyan ve başrolde de kendisi oynayan Naciye Çokbilir'in iki filmi, ulusal ve uluslararası arenada 13 ödül kazandı.

ANTALYA - Hatice Özdemir Tosun

12 Eylül 1980 darbesinde yaşadıklarını aktardığı, başrolünü de kendisinin oynadığı iki film ile 13 ödül kazanan 50 yaşındaki Naciye Çokbilir, yönetmen koltuğuna oturan oğlu Cevahir Çokbilir ile Hollywood'a gitmeye hazırlanıyor.

Ailesiyle 1980 darbesinde Gaziantep'te yaşayan Naciye Çokbilir, askeri müdahalenin korkunç yüzünü gençlere aktarmak ve ailesiyle yaşadıklarının unutulmaması sağlamak için Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümünü kazanan oğlu Cevahir Çokbilir'den film yapmasını istedi. Çokbilir, oğlunun bu fikre sıcak bakması üzerine darbe döneminde yaşadıklarını aklına geldikçe not aldı. Yaklaşık iki yıl süren senaryo oluşturma sürecinin ardından Çokbilir, başrolde de kendisi oynamak istedi.

Cevahir Çokbilir'in yönetmenliğinde, önce cezaevindeki oğluna nar saklayan annenin hikayesinin anlatıldığı "Nar Zamanı", ardından köyde hasta kızı ile zor bir süreçten geçen kadının öyküsünün anlatıldığı "Kar Zamanı" adlı iki kısa metrajlı film çekildi. İki filmde de başroldeki "Hatice" karakterini Naciye Çokbilir canlandırdı.

"Nar Zamanı" filmi, Hindistan Chennai Uluslararası, İnönü Üniversitesi Uluslararası, Uluslararası Ankara, Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri, Çukurova Üniversitesi, Altın Baklava ve BAYGEM kısa film festivallerinde ödüle layık görüldü.

"Kar Zamanı" filmi ise Los Angeles'te bu yıl düzenlenen Independent Short Awards'ta başta "En İyi Orijinal Hikaye" olmak üzere "En İyi Kısa Film", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kurgu", "En İyi Erkek Yönetmen" ödüllerinin sahibi oldu. Filme Polonya'dan da European Cinematography Awards'tan "En İyi Avrupa Filmi" ödülü geldi.

"En İyi Orijinal Hikaye" ödülü

Naciye Çokbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Eylül 1980'de yaşanan darbenin ailesinde derin izler bıraktığını belirterek darbe anılarından oluşan filmlerinin uluslararası alanda başarılı olmasından dolayı memnun olduğu söyledi.

Kendisinin filmde anneyi canlandırdığını dile getiren Çokbilir, "Darbeler hem ülke açısından hem de o ülkede yaşayan insanlar açısından çok kötü. Biz de iki filmde bu kötülükleri sahneye taşımak istedik. Gençlerimiz izlesinler, öğrensinler. Amacım, yaşadıklarımın beyaz perdeye taşınması ve unutulmamasıydı. Aldığımız ödüller de ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anıları oğluna Hollywood kapısını araladı

Anılarının oğluna Hollywood kapısını araladığını belirten Çokbilir, "İki filmimiz de çok güzel ödüller aldı. Anılarım, 'En İyi Orijinal Hikaye' ödülü aldı. Çok güzel bir duygu. Davet geldiği takdirde oğlumla şubat ayında Hollywood'a gidip ödüllerimizi alacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin 1980 darbesi sonrası 15 Temmuz'da yine bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını anımsatan Çokbilir, ülkede bir daha darbe olmaması temennisinde bulundu.

"Darbenin yıktığı hayatları anlatmak istedim"

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü mezunu olan ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Film Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan 30 yaşındaki Cevahir Çokbilir de çocukluğu boyunca aile büyüklerinden darbeye ilişkin anılar dinlediğini söyledi.

Darbelerin insanların yaşantısında oluşturduğu yaraları genç kuşaklara aktarma amacıyla iki filmini darbe üzerine kurguladığını anlatan Çokbilir, şöyle devam etti:

"12 Eylül darbesi bizim hayatımızda derin izler bıraktı. Çoğu insan işkence gördü, kaybolan insanlar oldu. Ülkenin yarısından fazlası doğrudan ya da dolaylı etkilendi. Ben o dönemi yaşamadım ama anlatılanlarla büyüdüm. Ailemin yaşadıklarından çok etkilendim. Darbelerin insanların yaşantısını nasıl etkilediğini anlatmak, genç kuşaklara da darbelerin olumsuz yönlerini göstermek istedim. Başarılı da olduğumu düşünüyorum."

İki filminin de önemli ödüllere layık görüldüğüne işaret eden Çokbilir, şimdi ise uzun metrajlı bir film yapmak istediğini kaydetti.