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Kültür

Gönüllü gençler "Gladyatörler Şehri"nde tiyatro sahneledi

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Gönüllüleri "Gençler Tarihin İçinde" projesi kapsamında Stratonikeia Antik Kenti'nde yaşanmış dönemin önemli olaylarını ele aldı.

Durmuş Genç   | 24.12.2022
Gönüllü gençler "Gladyatörler Şehri"nde tiyatro sahneledi

Muğla

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "Gladyatörler Şehri" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da 1977'de başlayan kazı çalışmaları devam ediyor.

Helenistik, Roma, Bizans'ın yanı sıra Anadolu Beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde önemini koruyan antik kentte, her yıl birbirinden kıymetli eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü öğrencileri oluşturdukları tiyatro ekibi "Gençler Tarihin İçinde" projesi kapsamında antik kentte yaşanmış dönemin önemli olaylarını ele aldı.

Tiyatro çalışmalarına aktif katılım sağlayan gençler antik kentte almış olduğu provalar ve çalışmalarla ziyaretçin de ilgisini çekti.

Proje kapsamında Muğla'da kazı çalışması yürütülen antik kentler ziyaret edilerek tiyatro çalışmalarına farklı bir bakış açısı kazandırılacağı belirtildi.

Gönüllü gençler de projeden memnuniyetlerini dile getirerek bu olanakları sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

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