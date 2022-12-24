Istanbul Photo Awards 2023'ün jürisi açıklandı
Anadolu Ajansının bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards'ın 2023 jürisi belirlendi.
İstanbul
Bu yılki jüride, National Geographic fotoğrafçısı ve yapımcı Ami Vitale, foto muhabiri Carol Guzy, NOOR ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, The Globe and Mail foto muhabiri Goran Tomasevic, görsel anlatıcı Marion Mertens, görsel medya danışmanı Michel Scotto, Getty Images Spor Başfotomuhabiri Cameron Spencer, foto muhabiri Ahmet Sel ve AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul yer alıyor.
Jüri üyesi Getty Images Spor Başfotomuhabiri Cameron Spencer, AA'ya yaptığı açıklamada, "2022, geniş çapta uluslararası çatışmalar, sınırların yeniden açılması, iklim değişikliğine odaklanmanın devam ettiği ve bunların yanında dünya çapında spor etkinliklerinin düzenlendiği hareketli bir yıl oldu." dedi.
Spencer, yeni başvuruları sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Diğer jüri üyeleriyle birlikte, dünyanın dört bir yanında güçlü fotoğraflarıyla yıl boyunca yaşananları görsel olarak belgeleyen çeşitli foto muhabirlerinin çalışmalarındaki yetenek ve derinliği görmek için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan jüri üyeleriyle ilgili bilgilere "www.istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.
Medya kuruluşları ya da ajanslara bağlı çalışan fotoğrafçıların yanında serbest fotoğrafçıların da katıldığı yarışmanın kazananları, mart ayında çevrim içi gerçekleştirilecek jüri toplantısının ardından açıklanacak.
Bu yıl içerisinde çekilen ve haber değeri taşıyan fotoğraflar ile başvurulabilen yarışmada, toplam 58 bin dolar ödül dağıtılacak.
Yarışma, "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Seri Doğa ve Çevre", "Tekil Doğa ve Çevre", "Tekil Günlük Yaşam", "Seri Günlük Yaşam", "Tekil Portre" ve "Seri Portre" olmak üzere bu yıl 10 kategoride düzenleniyor.
Katılımcılar tekil kategorilerde dört, seri kategorilerde ise iki farklı çalışmaya tüm kategorilerde başvurabiliyor.
Yarışmanın resmi internet sitesi "www.istanbulphotoawards.com" adresinden yapılan ücretsiz başvurular için son tarih 15 Ocak 2023.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.