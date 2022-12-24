Kelimat Sanat Galerisi, sanatseverleri "Nostaljik" oyunları deneyimlemeye davet ediyor
Topaç ustası Fadıl İnam'ın "Nostalji" adlı enstalasyon sergisi, Kelimat Sanat Galerisi'nde izlenime sunuldu.
İstanbul
Nostalji ve oyun kültürünü bir araya getiren sergide, eski tip yorgan, bisiklet, bohça örtüsü, kilim gibi malzemelerin yanı sıra ziyaretçilerin topaç oynayabilecekleri bir platform yer alıyor.
AA muhabirine sergiye ilişkin açıklama yapan İnam, emekli beden eğitimi öğretmeni olduğunu, topaç üretmek ve çocuklarla oyun oynamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
İnam, çocukluğunun Eyüpsultan semtinde geçtiğini belirterek, "Çocukluğumun geçtiği yerlerde, mahalle bakkalımızın, büyüklerimizin de su almak için geldiği çeşme başı, biz çocukların da oyun alanlarıydı. Okul dışındaki zamanlarımızda, tatillerde burada toplanır oyunlar oynardık. Benim en sevdiğim oyun ise topaç çevirmeydi. Neredeyse ilkokul çağından bu yana topaçlarla iç içeyim. Derslerimde dahi çocuklarıma klasik içeriklerin dışında topaç yapmayı öğrettim. Eşimle birlikte Türkiye'nin farklı yerlerinde atölyeler düzenleyerek bu geleneği aktarmaya devam ediyoruz." dedi.
Sergiyle topacın hala çocuklar ve yetişkinler için eğlenceli bir oyuncak olduğunu hatırlatmak istediklerini dile getiren İnam, "Topacı farklı malzemelerle birleştirerek Adnan Bey ile böyle bir sergi oluşturduk. Galeriye böyle eğlenceli ve cesur çalışmalara alan açtıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.
"Halep'ten sadece annemin bohçasını getirdim"
Galerinin Sanat Direktörü Adnan Ahmedoğlu da insanların hatıralarıyla yaşadığını belirterek, "Bu sergiye kendi hatıramdan çok değerli bir parçayı dahil ettim, Suriye'deki savaş sonrası Halep'ten Türkiye'ye gelirken yanımda getirdiğim nadir parçalar... Orada uzun yıllar oluşturduğum çok değerli koleksiyonumu değil annemden kalan bohçayı getirdim. Çünkü bu benim için hepsinden daha değerliydi. Osmanlı döneminden dedelerimden anneme kalmış, ondan da bana kalan manevi değeri paha biçilmez bir parça benim için. Onu böyle bir tablo haline getirerek ailemin hatırasını yaşatıyorum." ifadelerini kullandı.
Çeşitli desenlerle boyanmış farklı topaçların oynanıp satın alınabildiği "Nostalji" sergisi, 3 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.