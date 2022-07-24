Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,619.10
BTC/USDT
22,707.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Klaus Schmidt, Şanlıurfa'da anıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi yaptığı çalışmalarla gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 8. yılında Şanlıurfa'da anıldı.

Rauf Maltaş   | 24.07.2022
Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Klaus Schmidt, Şanlıurfa'da anıldı Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

Prof. Dr. Schmidt anısına Valilik koordinatörlüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ve Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Anonim Şirketi ortaklığı Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü ve Urfasiklet Bisiklet Spor Kulübü destekleriyle "Klaus Schmidt'in İzinde Göbeklitepe’ye Pedallıyoruz" bisiklet etkinliği düzenlendi.

Kent merkezinde yola çıkan 200 kişilik bisikletli grup, yaklaşık 20 kilometre boyunca pedal çevirerek Göbeklitepe'ye ulaştı.

Burayı ziyaret eden grup, ören yeri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, burada gazetecilere, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Schmidt'e gösterilen vefa açısından etkinliğin anlamlı olduğunu Aslan, gelecek yıllarda etkinliğin daha fazla katılımcıyla düzenlenmesini hedeflediklerini belirtti.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Anonim Şirketi Müdürü Mehmet Uncu ise Göbeklitepe'nin bugünlere gelmesinde Prof. Dr . Klaus Schmidt'in büyük emek ve çabalarının olduğunu ifade etti.

Etkinliğin uluslararası düzeye çıkarılması için çalışma yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Uncu, Göbeklitepe var oldukça benzer etkinlikleri düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Göbeklitepe'de yürüttüğü kazı çalışmaları ve elde ettiği bulgularla tarihe ışık tutan Prof. Dr. Klaus Schmidt, 2014 yılında hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan tarafından Lozan Barış Antlaşması'nda kayıtlı şartlar aşındırılmaktadır
Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bursa'da çöp evde uzun süre bakımsız bırakılan çocuk bulundu
SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi
Bolu'da içme suyundan etkilenen 130 kişiden 58'inin tedavisi sürüyor

Benzer haberler

Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Klaus Schmidt, Şanlıurfa'da anıldı

Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Klaus Schmidt, Şanlıurfa'da anıldı

Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Klaus Schmidt vefatının 8. yılında anılacak

Görme engelli atlet Doğan, ay-yıldızlı formayı hedefliyor

Türk pul biberi 93 ülkenin mutfağında yemekleri lezzetlendirdi

Türk pul biberi 93 ülkenin mutfağında yemekleri lezzetlendirdi
Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı