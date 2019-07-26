Suriye sınırına komando sevkiyatı
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı.
Şanlıurfa
Güvenlik önlemleri altında Suruç 3. Hudut Taburu'ndan çıkış yapan komandoları taşıyan zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan 10 araçlık konvoy, Suriye sınırındaki Mürşitpınar Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.
Personelin, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.