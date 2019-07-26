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Türkiye

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı.

Cebrail Caymaz   | 26.07.2019
Suriye sınırına komando sevkiyatı

Şanlıurfa

Güvenlik önlemleri altında Suruç 3. Hudut Taburu'ndan çıkış yapan komandoları taşıyan zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan 10 araçlık konvoy, Suriye sınırındaki Mürşitpınar Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.

Personelin, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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