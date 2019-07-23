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Ceylanpınar'da roketin isabet ettiği ev görüntülendi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan roketin isabet ettiği ev görüntülendi.

Eşber Ayaydın,Rauf Maltaş   | 23.07.2019
Ceylanpınar'da roketin isabet ettiği ev görüntülendi

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde Suriye'den atıldığı düşünülen iki roketten birinin isabet ettiği evde inceleme yapan ekipler, çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı.

Roketin düştüğü Yusuf Atan'a ait tek katlı evin damında delik oluştuğu ve pencerelerdeki camların kırılmış olduğu gözlendi. Evin avlusundaki cam ve beton parçaları ile tepsideki çay bardakları dikkati çekti.

Patlama sonrası çıkan küçük çaplı yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü öğrenildi.

Olayda yaralanan ev sahibinin kuzeni Ahmet Atan, patlama sesini duyarak sokağa çıktığını belirterek, sesin kuzeninin evinden geldiğini anlayınca olay yerine gittiğini söyledi.

Yaralıların durumları iyi

Evde kuzeninin yanı sıra misafirlerinin de olduğu anlatan Atan, "Suriye'den atılan roket evin damına isabet etti, o sırada amcaoğlu Yusuf ve misafirleri çay içiyorlardı ve patlama oluyor. Evde o sırada eşi ve çocukları, bir de kayınları vardı. Yaralılar için ambulans geldi, onları götürdü. Şanlıurfa'ya sevk etmişler, görüştük. Şükür, durumları iyi." diye konuştu.

Suriye'den dün akşam saatlerinde atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesinde bir evin çatısına isabet etmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 2'si Şanlıurfa'ya sevk edilmişti.

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